高雄氣爆／當時大虧…榮化一年拚出轉機

2018-05-12 01:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



老牌化工廠榮化1965年成立，2014年8月高雄氣爆後，高雄大社廠遭勒令停工，聚丙烯（PP）停產，營運損失8億~10億元，加上轉投資福聚太陽能失利認列鉅額虧損，導致當年每股淨損9.76元，虧了近一個資本額，但在董事長李謀偉領軍下，隔年就拚出轉機。

榮化為全球第二大熱可塑性橡膠廠、亞洲前三大化學溶劑廠，主力產品為熱可塑性橡膠（TPE）及PP，年產能分別為50萬及40萬公噸，長期以來經營穩健，2014年8月高雄氣爆後，對該公司創傷極大。

2014年可說是榮化有史以來最艱困時期，除財務壓力，來自四面八方的指責聲浪，更讓公司人心浮動，當年員工離職率一度高達11%，為前二年平均的二倍。不過，在時任董座李謀偉積極面對下，向氣爆災民釋出善意，在法院判決前先支付賠償金，展現負責任態度，並重整工安，歸零再出發，挽回員工對公司信心。

隨大社廠復工，本業恢復正軌，加上福聚太陽能破產後回沖預提損失，榮化隔年便恢復元氣，2015年每股純益來到11.69元，接下來二年隨布局利基型TPE產品發揮效益，營運步入佳境，幾乎每年都賺進近半個股本。

榮化今年受惠油價走高，PP、TPE報價持穩，首季稅後純益9.5億元，年增13%，每股純益1.11元元，今年除氫化熱可塑性橡膠新產能年初開出，下半年TPE產能將由50萬增至60萬~65萬公噸，全年營運持續增溫。