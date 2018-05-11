影／創業之星得獎團隊精彩介紹

2018-05-11 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



經濟日報主辦的第二屆創業之星選秀大賽，今(11)日選出了三家優勝團隊，以及現場觀眾選出的人氣王，這四家公司有哪些特色？一起來瞭解。