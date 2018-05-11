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生技中心進駐生技園區 打造精準醫療聚落

2018-05-11 18:40中央社 台北11日電

生物技術開發中心執行長吳忠勳11日在台北出席「2018生技E齊發—精準醫療創新基...
生物技術開發中心執行長吳忠勳11日在台北出席「2018生技E齊發—精準醫療創新基地與成果展示」記者會，說明打造台灣精準醫療產業、加速台灣生技製藥產業發展願景。 中央社
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生技中心從去年底陸續進駐國家生技園區，今天舉辦啟動儀式，生技中心執行長吳忠勳表示，未來將同步開發標靶藥物及伴同式診斷產品，打造台灣精準醫療產業聚落。

財團法人生物技術開發中心今天舉辦「2018 生技E齊發─精準醫療創新研發基地成果展示」記者會，宣示正式進駐國家生技園區。

兼任生技中心董事長的經濟部政務次長龔明鑫指出，目前上市櫃生技中心市值將近新台幣一兆元，但產值約是2000多億，顯示市場看好生技產業，但產業實際上還在研發階段，如何加速推動生技產業成為兆元產業，將是重要工作。

行政院科技會報辦公室副執行秘書丁詩同表示，國家生技園區有兩大重點工作，也就是新藥開發及精準醫療。生技中心執行長吳忠勳致詞表示，生技中心進駐國家生技園區，就近串聯藥品商品化中心、中研院、衛生福利部食品藥物管理署等單位，形成台灣新藥研發產業聚落，並將擴大至生物標記及標靶藥物開發；而在精準醫療部分也有布局，將同時發展標靶藥物及伴同式診斷的4R系統。

吳忠勳說明，開發精準醫療的起源就是因為過去的醫療「不精準」，同樣藥品在不同病患身上效果不同，效用也大打折扣，因此除研發癌症用藥外，生技中心也與工業技術研究院合作研發伴同式診斷技術，以求達到在合適的病人（right patient）身上，在正確時機（right time）使用正確劑量（right dose）的正確藥品（right drug）。

吳忠勳並表示，台灣光電、資通訊及精密機械技術成熟，是發展高階醫材基礎，國內產學團隊也具有生物標記、分子診斷、基因檢測技術服務基礎，都可應用於伴同式診斷產品開發。

此外，國內已建置台灣人體生物資料庫，包括20萬名健康參與者及10萬名常見疾病患者，而在台灣可蒐集到原住民、東南亞、中國大陸各省的基因組合，都是搶攻亞太精準醫療市場的堅實基礎。

生技產業
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