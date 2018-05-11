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準備開航 星宇航空釋出近百個職缺

2018-05-11 16:04聯合報 記者董俞佳╱即時報導

星宇航空釋出15大類、59項、近百個職缺，星宇航空指出，盼網羅各界對航空產業具專業及熱情的人才，共同打造令人耳目一新的精品航空公司。

星宇航空董事長張國煒表示，公司是屬於所有員工的，星宇航空視員工如家人，致力建立令人感到值得付出、有歸屬感的企業」。星宇航空本月2日正式取得公司登記核准，預計2020年開航。

星宇航空指出，預計2019年底開始銷售，將引進新科技及工具進而優化銷售模式，由零開始建立創新且多方位的消費者接觸平台，非常歡迎具有顧客經營、電子行銷專業好手加入團隊。此外，星宇航空也著手籌備機場相關作業，期盼召集具機場運務及地勤經驗的人才，共同規畫優質的機場服務。

星宇航空總經理翟健華表示，優越的地理條件使台灣的民航產業在市場上極具競爭力，更有無限的發展空間，且根據調查顯示，亞太區每投入1位航空業人力，可創造7.69個周邊產業的工作機會，星宇航空預估10年內將會招募至少7000名員工，估計可以增加5萬個就業機會，延攬各界菁英為台灣的民航業盡一份心力。

星宇航空表示，預備於近期公告培訓機師方案，明年起也將大舉招募空、地勤人員，做足準備以期提供旅客更高標準且新穎的航空運輸服務。

招募職缺詳情，可上星宇航空網站（ https://www.starlux-airlines.com ）查詢。

星宇航空準備開航，釋出百個職缺。圖／星宇航空提供
星宇航空準備開航，釋出百個職缺。圖／星宇航空提供
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星宇航空機場地勤
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