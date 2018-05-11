台灣第一次 校園徵才前進日本早稻田

2018-05-11 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



延攬海外人才直接從國外知名學府下手！外貿協會度籌組「台灣赴日攬才團」，7月將率領廠商前往日本早稻田大學和近畿大學等知名大學舉辦校園徵才活動，邀請兩家大學應屆畢業生和校友進行一對一媒合面談，台達電和台新金控等國內企業均將於隨同前往日本攬才 。

貿協表示，配合國內廠商對海外研發及行銷人才之需求，每年邀請國內有意延攬海外人才之產、學 、研等單位，赴日本、美國及印度等人才群聚城市辦理攬才媒合活動，這是企業延攬海外人才最直接的管道，近年來舉辦均受到國內企業歡迎，包括鴻海、華碩、日月光、聯發科、華航、上銀科技、台新金和玉山金，都曾經隨團出國攬才，但過去多半在當地飯店舉行媒合會，今年則首度前進校園。

7月2日至6日籌組的「台灣赴日攬才團」將前往東京及大阪，並加強與海外知名學府合作，今年第一次與早稻田大學合作辦理「認識台灣企業2018」說明會，並與近畿大學合作辦理「企業與人才一對一媒合會」校園徵才。

貿協表示，上個月已經在美國波士頓布蘭岱斯大學，舊金山加州大學柏克萊分校，洛杉磯加州大學爾灣分校和河濱分校都舉辦過校園徵才，吸引了鴻海等知名企業一同前往；在新南向方面，今年也首度在越南和馬來西亞的大學舉辦校園徵才。

貿協表示，我國廠商需求外國人才，但是面臨到與國際知名大廠競爭的壓力，以日本來說，當地人才在找工作時，首選日商，其次是美商，台灣方面透過官方辦理徵才活動較具公信力，也有助於我國廠商爭取到更多優秀的人才。