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太平洋房屋董座盧阿水：今年全台要衝20家新加盟店

2018-05-11 13:06經濟日報 記者宋健生╱即時報導

太平洋房屋彰化市中正店重新開幕，董事長盧阿水（左四）與總經理蕭朝陽（右四）到場主...
太平洋房屋彰化市中正店重新開幕，董事長盧阿水（左四）與總經理蕭朝陽（右四）到場主持剪綵。記者宋健生／攝影
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太平洋房屋董事長盧阿水今（11）日表示，國內房地產市場景氣逐步升溫，太平洋房屋今年也要加速展店，預計全台要衝出20家新加盟店，業績目標則看增10%。

據了解，今年到目前為止，太平洋房屋已陸續在台北及桃園開出四家加盟店，後續開店地點鎖定桃園及彰化、南投、雲林等地，其中，彰化民族店已訂下月開幕營運。

太平洋房屋今年成立33年，目前在全台擁有110家分店，其中直營店有二家，分別位於彰化市及員林市，在地也有30年歷史。今天兩家直營店同步全新開幕，盧阿水及總經理蕭朝陽特別到場主持開幕剪綵，也為員工加油打氣。

為了回饋彰化鄉親，適逢兩家分店重新裝潢，太平洋房屋也選在母親節前夕，舉辦「愛鄉親、送愛馨」公益睦鄰活動，由盧阿水帶領直營店團隊，實地走訪彰化、員林兩地傳統市場，沿街贈送康乃馨及氣球，和在地消費者搏感情。

盧阿水指出，在彰化縣政府大力推動下，彰化地區有前瞻基礎建設、市地重劃等重大政策利多，帶來不動產市場景氣復甦，置產及自住剛性需求穩定，房屋買賣交易也相對活絡。

內政部建物買賣移轉棟數資料統計，彰化縣2017年交易量6,817棟，較2016年增加13.9%；而今年第1季交易量2,071棟，亦較去年同期增加28.1%。

太平洋房屋中區協里林俊生以彰化市中正店為例，表示今年前四月業績較去年同期成長80%，其中以屋齡10年內、總價1,000萬至2,000萬元的透天產品為主力。

值得注意的是，目前彰化市中心由於土地稀少，新推透天產品總價已漲至2,000萬元，大樓產品單價也站穩「2」字頭，並上看25萬元。

盧阿水表示，彰化地區不動產市場持續成長，對房仲市場及品牌經營相對有拓展利基。太平洋房屋著眼此發展，未來也將投入更多資源深耕地方，優化房仲服務內容與品質，目標成為彰化地區房仲第一品牌。

房仲景氣前瞻基礎建設
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