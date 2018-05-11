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地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

高雄氣爆32死一審 現任高市秘書長趙建喬判4年10月

法人：東協基本面、政策面兼具 逢低可布局

2018-05-11 10:07經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

近期受到美元走強，導致部分資金撤出，以及部分東協國家內部因素干擾下，東協國家股市向下修正，不過，法人表示，東協區域經濟增長動能未減，加上官方持續推動經濟改革政策，因此中長期投資價值仍看好，投資人可以低接東協相關基金。

觀察東協市場股市，印尼和菲律賓更已回吐今年來漲幅，今年來累計下跌7.04%和11.72%，在全球主要股市中敬陪末座，資金動向來看，印尼、泰國、菲律賓三國今年來亦呈現外資淨流出。

投信法人表示，儘管近期東協股市表現震盪，不過回歸基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，加上官方持續推動經濟改革政策，因此中長期投資價值仍看好，短期逢回不失為布局契機，建議投資人不妨以東協相關基金來介入，掌握投資機會。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，儘管近期東協股市受到國際政經不確定因素，以及個別國家利空訊息而表現震盪，不過中長線來看，東協國家的經濟成長力道仍持續看好，日前公布的亞洲開發銀行之亞洲經濟展望報告中，亦預估東南亞區域經濟今、明兩年都將維持5.2%的增速，IMF更給予今年5.3%、明年5.4%的預估值，加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，亦有助當地產業發展和股市表現，因此在上述條件的支持下，東協市場中長期投資前景仍看好。

高浩偉進一步指出，在個別國家方面，泰國總體經濟數據表現不俗，出口動能強勁，除銀行外，第一季企業財報多符合預期，後市表現仍可持續關注；新加坡同樣也在經濟復甦速度加快、銀行業財報表現佳之下，有利相關類股表現。

至於馬來西亞和印尼短期則看法中性，馬來西亞在於大選甫結束，由反對黨獲勝，短期波動可能變大，印尼則在雙赤字的影響下，短線市場避險情緒稍高，後續仍待觀察。

東協印尼馬來西亞
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