趨勢觀察／創新科技vs.法治 找尋平衡點

2018-05-11 03:30 經濟日報 翁芳裕



全球化競爭的局勢下，創新科技的發展正急速翻轉我們的生活和世界，不論是個人、社會、國家還是公司、產業，唯有不斷的創新才能因應新局，這是淺顯易懂的道理，但在實際的環境中卻有很多有形無形的限制。其中來自於道德及法律的限制就頗值得探討。

創新雖然不一定會違反道德或是法令，但是創新的腳步往往超越現有的法律及道德的規範，例如交易的金融支付、個人資料之運用等。

民主國家講求法治與自由，立法的進展牽涉各方利益及法定的程序，往往曠日廢時，所以在政府大聲疾呼全國創新因應新局下，為了不淪為口號，訂立階段性的專法應該是可行的方式。

過去政府在個別發展過程訂定了不少階段性的專法，從實務的角度來看確實發揮了功效，例如為鼓勵產業發展所制訂的獎勵投資條例，以及延續到後來的促進產業升級條例，一直到現今的產業創新條例等。

然而，個別因應的法令訂定已無法全盤且快速因應創新科技所帶來的現實衝突，如此對於產業的發展競爭會產生莫大的箝制。

以電子商務這個產業來看，它已成為人們生活的一部分，而現在全球快速發展的電子商務市場中，以大陸的發展速度最為快速。2012年，阿里巴巴旗下的淘寶網和天貓的年交易額已突破了人民幣1兆，這數字與2003年淘寶網剛成立時的交易額兩相比較，10年之間增長了5萬倍之多。

而這也只是剛剛開始，事實上大陸電子商務交易額仍持續往上攀升。台灣拍賣網站雅虎拍賣及網路家庭目前規模遠遠遜於大陸的淘寶，但事實上台灣雅虎拍賣及網路家庭的起步及奠基卻遠早於大陸的淘寶。

當然，背後的原因包括不同市場規模對企業造成的影響，但網路無國界，差距如此大的主要原因還是因為法令限制導致台灣於交易的創新停滯不前。對比大陸的電子商務不斷普及和深化，並在各個領域拓展應用，以及水準不斷提高，台灣在關鍵的第三方支付的運用上的進程，顯示法令及道德確實箝制著創新科技的推動。

台灣政府雖已因應創新與現有法治的衝突加緊腳步訂定新法，但仍不是一部全面性的因應創新行為所訂定的階段性專法，而是局部範圍訂定例如僅針對交易模式的創新所訂定的專法，即行政院於2017年5月4日通過了《金融科技發展與創新實驗條例》（俗稱金融監理沙盒），並於同年12月29日經立法院三讀通過，俾以因應創新商業模式下的金融服務。

金融科技創新實驗即所謂的「金融監理沙盒（Financial Regulatory Sandbox）」，開始是由英國金融行為監理總署（FCA）於2016年率先進行推動，其後新加坡、香港等亦跟進，是一個源於讓孩子在安全沙池玩耍、發揮創意的概念。

事實上讓孩子在安全沙池玩耍、發揮創意的概念，與所有創新的對應環境及意旨已可充分涵蓋，政府宜仿就因應金融創新所訂定的法令架構，以及意旨擴大為規範所有階段性創新活動的專法，以避免因道德及法令對於創新的箝制，也充分的做到衝突的平衡，保障法治及道德也鼓勵創新行為及活動。

面對接下來的科技創新如AI人工智慧等，期望政府加快立法的腳步，以避免如網路家庭及台灣雅虎拍賣等電商業者於當初發展時面臨現實箝制而造成「先發後至」的缺憾。

（作者是台灣LED照明產業聯盟理事長）