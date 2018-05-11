風險管理／敬鵬大火 燒出工安漏洞

2018-05-11 03:30 經濟日報 佘通權



今年4月29日，生產PCB的敬鵬工業桃園平鎮廠大火，造成八人死亡，奪去了六名消防隊員及兩名外籍勞工的生命；敬鵬工廠被勒令停工，每月營收減少3億元，員工無法工作，股價下跌，損失不貲。

時隔僅三個月的1月29日清晨，桃園中油煉油廠因柴油爐管剛完成歲修，準備恢復生產時，起火爆炸；兩個事件都發生在桃園，一而再的發生工安意外，令人感到不可思議。

自921大地震、高雄管路爆炸，一直到台南與花蓮地震的教訓，事過境遷慢慢淡忘了，以致一次次的重演歷史悲劇；走進台北大巨蛋，鋼筋外露腐朽嚴重、士林夜市的巨型玻璃大圓球劇院，停工甚久，不知何時會掉落，政府當痛定思痛，斧底抽薪做根本解決，否則將造成人民生命重大的危害。

企業發生火災事件已造成損害，但卻可用做下次前車之鑑，應從下列兩個層面著手：

首先是消防救災面。可以將所有建築物的平面圖，建置大型工廠防災救災資料庫，然後再用AI與大數據配合衛星導航定位，隨時察看救災位置與熱感應指數，引導消防員救火及受困人員最佳逃生路線；消防設備及機具老舊，應立即更新，消防梯最高只達21樓，必要時應搭配空中救援。

其次，從企業防災面來檢討。建物結構的材質，應購買燃點較高的耐火材，像19年前汐止東方科學園區發生火災，其中有一家生產染整的工廠，因購置優質耐火材，再配合裝置自動灑水系統，致工廠損害降到最低點，不僅維護設備與存貨安全，色卡技術文件也被保存，且在最短期間內遷廠復工。

尤其易燃易爆物品要與廠區保持安全距離，多年前福國化工鍋爐爆炸案，就是沒有保持足夠的爆炸半徑距離。

此外，企業在軟體面，平常要做好工安的專業訓練（防災演習）、嚴禁在廠區吸煙、建立救災SOP，災害發生立即啟動通報機制連線至119。

在硬體面：防止電線走火、控管粉塵爆裂（八仙樂園殷鑑不遠）、備置火災警報器、煙霧偵測器、乾粉滅火器與消防栓、標示逃生門與疏散方向等安全措施，俾有效 防止意外事件於未然。

有鑑於以往招致各大天然災害，企業應全面盤點行銷／產品、人力資源、創新、作業、財務與營運決策等風險，建立防災網路系統、洞悉現有救災體系缺口，並強化全員防災意識與橫向整合，使公司遠離災難。

危機（Critics）處理固然重要，但事先做好風險（Risk）預防，沙盤推演，更可減少危機，所謂多一分準備，少一分風險。財產失去，還可再賺回來，生命失去，永遠不會再來過。

（作者是中華工商研究院副教授、中華民國危機管理楷模）