投資風向球／陳福壽 慧眼蒐羅珍品

旺德福娛樂董事長陳福壽是資深郵票收藏家，從清代第一套大龍郵票到目前，包括正票、未發行票、變體票收藏齊全。收錄郵票55年，他在清代民國票採取「精品、珍品」式的布局，也練就日後創業獨到的眼光及膽識。

陳福壽說：「優游方寸之間，其樂無窮，尤其能將國郵收齊，等於典藏了國家郵政史，有一股莫名的成就及喜悅感。

穿越時空 方寸樂趣多

這個概念延續到他的事業上，陳福壽多次成功籌辦兩岸大型晚會，成為兩岸演藝交流的推手，同樣有收藏到珍品票一樣的成就及無名快樂。他說，集郵從清代至現今穿越時空，籌辦活動則是跨越海峽，兩者有異曲同工之妙。」

以投資的角度而言，50幾年的經驗告訴他，收集清代民初這段時期的郵票和封片簡，潛在增值空間大。他舉例，收藏的民初四珍（郵政博物館櫥窗常年以放大的圖片展出），在2010年以前，每珍約50萬元，才不過二、三年間，各珍的國際郵拍紀錄，猛漲了十倍以上，很是驚人！

陳福壽的郵票人生，從玩票到專家級。他表示，集郵是國際認可的「王者的癖好」，連英國女王也是郵迷之一，還有增值的機會。

藏品翡翠姐 身價不凡

曾是媒體人，也成為浪漫的職業作家，前年陳福壽出版《同一首歌，無盡的唱著》（聯經出版）一書，書中的封底裡就出現他的藏品，是清代慈禧六秩壽辰初版加蓋大字短距二分新票，俗稱「翡翠姐」，目前已知存世新票僅三張，他這張是未經記錄的第四張，彌足珍貴。

他在書中舉例，1978年清代第一套海關發行的大龍票，有一、三、五分，貼一分相當於現在平信的5元郵資，資費在138年間漲了500倍，郵票現在市值卻高漲超過100萬倍。日本的水源明窗是中國郵票的世界級收藏家，前幾年，後代將他的1898年紅印花小壹圓三枚其中的兩枚在拍賣會上賣掉，一枚就拍得超過2,000萬元。

陳福壽表示，從清代到台灣光復前的階段，近15年來正票單套除紅印花小壹圓外，光買進就遠超過千萬元，他將積蓄、退休金都投入，而看到清代、民初郵票在拍賣市場創下高價，證明自己的眼光沒錯。

他強調，每次發行的郵票，都是反映當時的重大事件、時事等，在方寸間尋找紀錄，宛如在看中國近代史，也好像在重讀歷史，鑑古知今；用實體郵票記錄中國的郵票史，他感到與有榮焉。

精品投資觀 目光精準

2007年是陳福壽事業的轉捩點，他用了四年時間收集清代民國郵票超過九成後，也離開媒體工作，與太太姜玉景一起接下當年雲林縣國慶晚會的藝人統籌工作，開啟演藝經紀事業。

這一年10月，夫婦倆和一群以前瑞星唱片老闆王祥基為首的演藝經紀同業和民代，創立「台北經紀人交流協會」，協會的成員涵蓋當時歌手、戲劇、電影、模特兒等公司老闆和獨立藝人，12月即進軍大陸，舉辦兩岸校園民歌原曲原唱演唱會，並和大陸國台辦、文化部、廣電總局對接，籌辦多次兩岸演藝論壇和演唱會，及跨年演唱會。

陳福壽強調，從集郵對國郵的全部擁有，到另外投資稀有票品的概念，精準運用到他的事業上，他幾乎不養藝人，卻做遍全巿場高價藝人表演，他等於是幾百個周杰倫公司的大業務，事業和嗜好都是「精品概念」。

臉書照片擺著他於2016年博鰲論壇講台上，那是前副總統蕭萬長剛站過的地方，那年他受邀創立博鰲音樂論壇元年，使這個海南島的漁村不只是一年一辦的國際元首級大事受矚目，也開始擴充其他題目，他精準的眼光，也為自己帶來機會與財富。