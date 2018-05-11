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會計師看時事／科學化精算 落實保險風控

2018-05-11 03:31經濟日報 劉承宗

根據行政院主計總處的國情指標，自2001年起，國人平均所得已由1.2萬美元提升至2.1萬美元。這76.7%的升值幅度中，以台幣計價實質貢獻約占超過七成，其餘則因美元貶值所造成。經濟成長率普遍不均的情況下，近半數增加的平均人民所得都轉換為儲蓄，金融業蓬勃發展的概況也反映在此統計數字中。

央行資料顯示，自2001年起，金融機構資產總額增加了48兆元，其中，保險業占金融業資產的比例，以增加21.1%的態勢，來到33.6%高峰，成長超過2.6倍、反映出國民對中、長期投資的期待及對保險業的信賴，也凸顯保險業對總體金融穩定的重要性。

長久以來，精算工作「先科學化，後多樣化」的核心，是保險業200多年來的發展基礎。保險業須預留適足的準備金，以因應保戶未來理賠需求與任何緊急情事，並藉由多樣化行銷策略以吸取顧客青睞。

在過去10多年來持續低利率的環境下，保險業不得不下調既有業務的非保證給付及新保單的定價利率，配合審慎的產品策略以及有效的資產負債協同管理機制，以壓制「利差損」風險。

未來，全球監管的路線不確定性、資訊與數位科技所帶來流程改造、新型態資訊安全規劃、以及高齡化及氣候變遷所帶來的影響，都將使金融環境的風險更加多樣化，因此，掌握科學化的精算經驗分析、最佳估計、風險量化來反饋管理策略，將是保險業者得以因應風險變化的關鍵。

2015年金管會保險局順利推出年度保險業自我風險及清償能力評估ORSA機制，帶動國內保險業進一步的SOP盤點及整合。儘管改變需要時間，但與國際接軌的同時，須注意外在因素將促使世界金融發展的腳步加速，業者也應提前做好準備，甚至超前向國際發展看齊。

例如，除了透過投資與準備金提存機制，達到保戶對保單給付的合理期望外，如何藉由公司治理提升保戶信賴，是英國與澳洲長期關注的焦點議題。

ORSA以外，國際資本標準ICS公報草案2.0、國際IFRS 17會計準則保險報表與準備金公報、保險科技的創新及監理、台灣人口的遞減、大數據及人工智慧等劃時代改變等，正在挑戰保險業的應變能力。

如同銀行業近年積極面對風險，建置專責的風險委員會、組織高層支持並定期維護的風險管理單位、制定與公司政策一致的風險管理策略、重視風險間的相互破壞關係，是台灣保險業可加強的面向。

除了由上到下的風險管理意識及制度，同時也需要組織中各部門的共同協作，以保險業紮實的精算基礎，發展風險控管之政策，將是管理階層有效提升風險管理深度及廣度的方法。

產業變化與法遵要求將繼續以不同形式存在，保險業需透過優秀的經營團隊，在董事會指定的風險舒適圈裡積極管理，才能借力使力、透過風險創造機會，而優良的風險管理企業文化，將會帶領公司由上而下、由裡而外一致面對並領先外在變化。

（作者是勤業眾信聯合會計師事務所精算諮詢副總經理）

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