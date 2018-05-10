電池業者籲制定公規 期待中油帶隊打世界盃

2018-05-10 20:15 中央社 台北10日電



台灣中油智慧綠能加油站論壇10日在台北中油大樓舉行。中央社 分享 facebook

台灣中油今天舉行「智慧綠能加油站論壇」，電池業者呼籲「有公規才會有量」，希望政府先創造一個市場平台，制定電動車充放電公共規範，也期待中油整合帶隊打世界盃。

由於電池產業發展至今，技術及市場主要掌握在中、日、韓等國家，業者擔憂，台灣做為後進者，市場的利基及優勢何在。

有量科技總經理程敬義表示，電池產業未來扮演角色很可能類似工業革命後鋼鐵產業，過去電池主要是3C產品，角色沒有那麼重要。系統應用持續發生後，「試想如果突然沒有鋰電池，社會會變成如何？」，他相信未來鋰電池一定會變成各國必備的一個基礎工業。

他說，中油帶頭做綠能加油站，代表國家願意把資源放進來，業界都很高興，雖然有點晚，但只要方向抓清楚明確，還來得及。如果只是跟進的模式，機會則有限，他認為電池安全是基本，勝出關鍵在於壽命問題。

程敬義強調，2000年以前工研院鋰電池研發技術比大陸、韓國都領先，只落後日本，稱得上全球第二，但目前產業發展已遠遠落後，他說，台灣技術沒有問題，問題在於必須創造一個市場平台，否則走不出台灣。

新普產品經理林士人表示，台灣在電動車供應面很完善，擁有各種營運模式的經驗，很適合做一個智能綠能的營運島。儘管市場小，反而最適合做為深耕的基礎，進而向全世界延伸。

長利科技董事長李明峰表示，現階段大家做電池在追求高能量密度(續航力)外，要安全，價格又要低。台灣在配套發展政策下最有機會發展的是電動機車，但很可惜中油今天才跳出來，目前已經有很多各品牌的規格。「有公規才會有量，業者才能去競爭」，李明峰指出，現階段有點亂，產業發展方向也不明確，產業發展首要重點是規格要先訂定出來。

他期待，透過這次的論壇把方向訂定出來，由中油代領大家組國家代表隊，在電動機車領域發展出自己的利基打世界盃。