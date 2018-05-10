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肯定生醫整合有成果 蔡總統：「我很少做這件事」

2018-05-10 11:06聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

總統蔡英文（左）了解腦部手術導航系統。記者郭宣彣／攝影
總統蔡英文（左）了解腦部手術導航系統。記者郭宣彣／攝影
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蔡英文政府推動5+2產業創新推動方案，今天走訪新竹生醫園區與生醫科技與產品研發大樓參訪，了解目前生醫產業發展現狀。總統蔡英文表示，台灣擁有生技產業的優勢，且軟硬體環境很好。她回憶在就職前，就曾經走訪新竹生醫園區，經過2年政府努力，生醫區內搶手，也逐漸建構成形，今天再來也等於是重新檢驗整體的環境與改變。

總統蔡英文參觀智慧醫材主題館，與各產業代表合照留念。記者陳斯穎／攝影
總統蔡英文參觀智慧醫材主題館，與各產業代表合照留念。記者陳斯穎／攝影
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蔡英文此行參訪竹北生醫園區，了解現況簡報，並醫療器材及疫苗產業新創廠商互相交流，盼架構在生醫產業創新推動方案政策藍圖下，相關部會持續密切合作，能解決業界問題，營造台灣生醫產業良好的經營環境。

簡報中介紹，截至107年3月底統計，我國上市櫃生醫公司總計197家，106年共創造2242億元營收，平均總市值達9459.4億元。在新藥研發方面，研發中新藥於國內、外進行臨床項目共計247項；醫材研發方面，我國醫療器材產品或美國FDA核准的高值醫材共45項。

蔡英文指出，政府將生技產業作為執政重點之一，打造「生技醫藥研發產業聚落」，串聯台北南港、竹科、中科及南科4大聚落，運用各個聚落的研發能量及產業特色，分別從新藥研發、特色醫療、微創醫材與高齡照護等布局，發展各地生醫產業發產，也代表穩固台灣生醫產業的根基。

蔡英文表示，在民進黨全面執政下，法律調整，同時也快速建構法律，每一個地方都在進步，如南港生技園區、到新竹生醫園區都逐漸成形。新竹縣民期待數10年的台大竹北分院，終於在她任內「動了」。

蔡英文說，「台灣的優勢產業，其中一項就是生醫產業，代表著學術、科技的整合。」

「我是很少做這件事情，但是我這次要做」，蔡英文得意表示，她肯定團隊的努力，無論是在生技產業，或者是在台灣「獨家」產業創新，真的都很努力，且日以繼也的在做，目前也看到初步的成果。

蔡英文表示，剛剛的簡報中，已見到初步成果，至於外界質疑是否可以更好？她自問自答表示，台灣的醫療與醫材進步快速，但新藥的研究與開發需要時間，雖然慢了點，但相當有競爭力。

「總統有信心」蔡英文信心喊話，對於台灣生醫產業，她相當有信心，也相信透過不斷的展示成果，能獲得各界的肯定，她以肯定團隊的努力。

稍後，蔡英文將前往智慧醫材主題館，了解目前創新醫材廠商自主研發、系統整合以及研發成果，展現台灣創新醫材在產品發展跟海內外市場的前景。

鈦隼生物科技代表向總統介紹腦部手術導航系統NaoTrac。記者陳斯穎／攝影
鈦隼生物科技代表向總統介紹腦部手術導航系統NaoTrac。記者陳斯穎／攝影
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稍早，總統蔡英文（中）致詞。記者陳斯穎／攝影
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台灣微創醫療器材公司代表向總統介紹微創脊椎骨釘及微創椎間融合器等設施。記者陳斯穎...
台灣微創醫療器材公司代表向總統介紹微創脊椎骨釘及微創椎間融合器等設施。記者陳斯穎／攝影
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總統蔡英文參觀智慧醫材主題館。記者郭宣彣／攝影
總統蔡英文參觀智慧醫材主題館。記者郭宣彣／攝影
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蔡英文生技產業醫材
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