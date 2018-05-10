肯定生醫整合有成果 蔡總統：「我很少做這件事」

2018-05-10 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



總統蔡英文（左）了解腦部手術導航系統。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook

蔡英文政府推動5+2產業創新推動方案，今天走訪新竹生醫園區與生醫科技與產品研發大樓參訪，了解目前生醫產業發展現狀。總統蔡英文表示，台灣擁有生技產業的優勢，且軟硬體環境很好。她回憶在就職前，就曾經走訪新竹生醫園區，經過2年政府努力，生醫區內搶手，也逐漸建構成形，今天再來也等於是重新檢驗整體的環境與改變。

總統蔡英文參觀智慧醫材主題館，與各產業代表合照留念。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

蔡英文此行參訪竹北生醫園區，了解現況簡報，並醫療器材及疫苗產業新創廠商互相交流，盼架構在生醫產業創新推動方案政策藍圖下，相關部會持續密切合作，能解決業界問題，營造台灣生醫產業良好的經營環境。

簡報中介紹，截至107年3月底統計，我國上市櫃生醫公司總計197家，106年共創造2242億元營收，平均總市值達9459.4億元。在新藥研發方面，研發中新藥於國內、外進行臨床項目共計247項；醫材研發方面，我國醫療器材產品或美國FDA核准的高值醫材共45項。

蔡英文指出，政府將生技產業作為執政重點之一，打造「生技醫藥研發產業聚落」，串聯台北南港、竹科、中科及南科4大聚落，運用各個聚落的研發能量及產業特色，分別從新藥研發、特色醫療、微創醫材與高齡照護等布局，發展各地生醫產業發產，也代表穩固台灣生醫產業的根基。

蔡英文表示，在民進黨全面執政下，法律調整，同時也快速建構法律，每一個地方都在進步，如南港生技園區、到新竹生醫園區都逐漸成形。新竹縣民期待數10年的台大竹北分院，終於在她任內「動了」。

蔡英文說，「台灣的優勢產業，其中一項就是生醫產業，代表著學術、科技的整合。」

「我是很少做這件事情，但是我這次要做」，蔡英文得意表示，她肯定團隊的努力，無論是在生技產業，或者是在台灣「獨家」產業創新，真的都很努力，且日以繼也的在做，目前也看到初步的成果。

蔡英文表示，剛剛的簡報中，已見到初步成果，至於外界質疑是否可以更好？她自問自答表示，台灣的醫療與醫材進步快速，但新藥的研究與開發需要時間，雖然慢了點，但相當有競爭力。

「總統有信心」蔡英文信心喊話，對於台灣生醫產業，她相當有信心，也相信透過不斷的展示成果，能獲得各界的肯定，她以肯定團隊的努力。