親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

創新平台／智慧照明 自動通報故障

2018-05-10 04:14經濟日報 李珣瑛

隨著LED驅動電源、通訊技術和光電熱整合技術發展日益成熟，再加上智慧照明（Smart Lighting）的解決方案漸趨完備，無論在室內、戶外、展場、醫院及公共領域上，智慧照明將占有重要的一席之地。在物聯網（IoT）的趨勢引領之下，未來智慧照明在應用市場上將掀起一場革命性的改變，也將為全球LED照明產業供應鏈帶來龐大商機。

根據LEDinside公布報告統計，2017年LED照明市場規模將達到331億美元，且LED照明滲透率可望達到52%。未來亞太區的照明市場會有極大的發展與進步空間，而智慧控制在照明市場扮演著重要的角色，這意味著智慧照明極具發展的潛力。

工研院綠能所在經濟部能源局的支持下，研發出「具失效回報功能之智慧型LED照明控制系統」，並已技轉給喬奇股份有限公司，搭配Z-wave通訊技術，共同開發一套具失效偵測與回報機制（Automatic Fault Detection and Report）的燈控系統，其中通訊、演算法及雲端伺服器等技術將扮演重要角色。

在不外加感測器的條件下，系統可即時自我偵測燈具狀態，將狀態值回傳並推播訊息給管理者與廠商，以爭取維護時效並降低人力成本。

目前市面上LED燈具供應商的營運與維護模式有兩種形式：其一是派專員定期前往特定場域巡視，遇到燈具故障時，即時現場檢修或通報原廠處理。

此方案的缺點在於無論燈具是否出現異常，公司定期都須支派一些專員出勤，在現今人力短缺的情況下，將造成人力調派以及財務上的一大負擔。

另一種方案是不主動出巡，等待使用者或管理者發現後回報供應商，廠商再派遣維修人員前往處理，這種方式雖然可以減少人員的出勤次數與費用，但一來一往的訊息處理流程，可能會影響維修時效， 導致客訴或者意外事故發生。

因此如何減少維護的人力成本及爭取處理時效，將成為LED照明產業的一項明確的需求。

工研院綠能所LED照明節能計畫龔哲民博士指出，應用於居家智慧照明系統的無線傳輸技術，國內常見有Zigbee、Wifi及Bluetooth，它們所使用的頻段大多是2.4 GHz，在大型場域， 如展覽會場、體育館或學校等，由於人數及展品眾多，因此Wifi或Bluetooth訊號數量也不少，恐怕造成無線訊號彼此間的互相干擾，輕者可能造成偶發性的失效（封包錯誤），重者會造成整體系統異常。

為了降低干擾及提高安全性和技術門檻，工研院與合作廠商採用Z-wave無線通訊技術。Z-wave是一種具低成本（Low-cost）、低功耗、高安全性、高可靠度及操作便捷等優點的新興短距離無線通訊技術，廣受歐美等地區使用。

LED照明日漸普及，技術發展也日趨成熟，工研院與產業界共同研發的具失效回報功能的智慧型LED照明控制系統，可解決現今人力短缺及工資成本高的問題，該系統藉由內建的演算法進行分析與判斷，若燈具出現異常情形，如閃爍、開路或不亮等，系統會回傳燈具狀態給雲端伺服器，並即時推播警示訊息給管理者，減少巡視人員出勤檢視燈具所造成的維護成本，締造民眾與業主雙贏。

LED工研院演算法
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

連鎖效應／進軍美國加盟市場 FDD引路

2018-05-10 04:14

2019工具機展 全球第三大

2018-05-10 02:28

總統挺智慧機械 提三個擴大

2018-05-10 02:26

台灣中油 推動綠能加油站

2018-05-10 02:08

大師論壇／蕭代基：氣候變遷 衝擊經濟

2018-05-10 02:05

和大4月營收 同期新高

2018-05-10 02:01

台塑化：買油沒問題

2018-05-10 01:45

美退出伊朗核子協定 哪些企業會受影響？

2018-05-10 01:44

創業之星11日決選 快來票選人氣王

2018-05-10 01:34

業務最前線／新市場+新語言 零售業創新突圍

2018-05-10 00:15

智慧經營／羅鵬程…員工當家人 共享獲利

2018-05-10 00:15

國產署參與都更分回房地公告標售45戶 詢問度高

2018-05-09 22:22

國產署參與都更 大賺超過80％

2018-05-09 20:06

張國煒星宇殺到誰 兩張圖看出

2018-05-09 19:00

西堤牛排舉辦母親節抽餐券？ 假的！

2018-05-09 17:24

吳茂昆盼整合電池技術 與日本一爭長短

2018-05-09 17:13

Kamaro'an住下來吧！ 輪傘草編織工藝再創生

2018-05-09 16:00

旭然推出國產濾水系統 裝一組可以用一年

2018-05-09 15:35

台美軍火商 訪中鋼、台船

2018-05-09 15:02

漢翔挺「國機國造」 秀新品

2018-05-09 14:46

中油產官學研辦論壇 啟動智慧綠能加油站

2018-05-09 14:46

影／智慧機械展亮點 帶您直擊！

2018-05-09 14:29

成大校友企業家論壇 四大咖暢談青世代的機會與挑戰

2018-05-09 13:27

沃旭全球執行長首度來台 宣布與本地廠商合作策略

2018-05-09 13:26

漢翔深耕智慧製造 iAIDC戰情室曝光

2018-05-09 13:04

亞都砸2.5億元裝修本月完工 209間客房可投入營運

2018-05-09 12:56

電動車時代來了 中油要當領頭羊

2018-05-09 12:13

影／創業之星競爭激烈 5/11決賽見分曉

2018-05-09 12:12

「食品界賈伯斯」用家鄉味征服美國人的味蕾

2018-05-09 12:11

暑假機票挑對時間買 最高激省近7,000元

2018-05-09 11:46

敦北豪宅預售每坪260萬 顏炳立唱衰「完工直接打6折」

2018-05-09 11:21

買早鳥票去倫敦 價差高達近7,000元

2018-05-09 11:05

北市貓纜攜日本三重縣御在所空中纜車 締友好協定

2018-05-09 09:44

星宇直球對決 華航不可忽視的挑戰

2018-05-09 08:48

宣布星航成立！ 張國煒執意燒錢玩航空 到底為哪樁？

2018-05-09 08:28

長榮航 奪最佳航空五大獎

2018-05-09 00:46

Gogoro不只是機車 陸學森：客人快樂我就會成功

2018-05-08 10:15

任何人都可以是獨角獸 成功範例激勵年輕世代

2018-05-08 10:10

台塑總部搬家 最快2021啟動

2018-05-08 00:28
看更多

熱門文章

勞退+勞保這樣領！ 不當下流老人

2018-05-09 14:46

張國煒星宇殺到誰 兩張圖看出

2018-05-09 19:00

宣布星航成立！ 張國煒執意燒錢玩航空 到底為哪樁？

2018-05-09 08:28

星宇直球對決 華航不可忽視的挑戰

2018-05-09 08:48

敦北豪宅預售每坪260萬 顏炳立唱衰「完工直接打6折」

2018-05-09 11:21

國人習慣留房給子女 富爸媽靠這招解套

2018-05-09 10:26

第2季美元高利存款 年息3%震撼上市

2018-05-09 05:57

女性比男性多活6歲 壽險業建議先買3件金鐘罩

2018-05-09 06:13

領勞保卻忘了領勞退？ 專戶存放百萬無人提領

2018-05-09 14:46

正崴集團旗下3企業共設控股公司 將重新在台掛牌

2018-05-09 15:29

這位金控董座找法遵長 履歷壓了三個月

2018-05-09 16:24

電動車時代來了 中油要當領頭羊

2018-05-09 12:13

漢翔深耕智慧製造 iAIDC戰情室曝光

2018-05-09 13:04

2000大企業調查 製造業蟬聯13年冠軍是它

2018-05-09 13:43

經濟解析／美元漲勢兇猛 3％高利美元還能買嗎？

2018-05-09 20:40

台美軍火商 訪中鋼、台船

2018-05-09 15:02

新台幣重貶1.45角至今年低點 收29.928元

2018-05-09 16:12

新台幣午盤爆量重貶1.57角 暫收29.94元

2018-05-09 12:28

台新金3點聲明 彭雪芬任新光金董事非代表台新金

2018-05-09 19:00

買房難靠爸易 遺贈扶搖直上

2018-05-09 11:58

國銀區塊鏈運用有「影」 台新銀獲准行內帳務測試

2018-05-09 11:45

推離岸風電 沃旭宣布：引進監測颱風系統來台灣

2018-05-09 14:06

台股漲台幣跌 股匯不同調 蘇建榮：外資匯出

2018-05-09 10:22

漢翔挺「國機國造」 秀新品

2018-05-09 14:46

經濟部正式宣布 油電糖水全面加薪3.2%

2018-05-09 16:55

禁售燃油車 賴清德：解決空污兼顧能源轉型

2018-05-09 11:19

吳茂昆盼整合電池技術 與日本一爭長短

2018-05-09 17:13

影／新台幣重貶 分析師：後市看台股、美元

2018-05-09 19:08

新台幣開低走低 早盤一度重貶1.44角

2018-05-09 11:50

課肥胖稅？ 財政部：通盤考量 整體評估

2018-05-09 09:59

八一五大跳電仍加薪 台電董事長：同仁很辛苦

2018-05-09 09:51

台灣區塊鏈新創公司奧丁丁 獲八位數美元投資

2018-05-09 15:23

賴清德：樂見國營事業加薪 五成私企已響應

2018-05-09 14:47

台水23年沒調價 明年擬增加級距拉大價差

2018-05-09 13:37

核一除役起手式 楊偉甫：乾貯設施須如期執行

2018-05-09 12:04

暑假機票挑對時間買 最高激省近7,000元

2018-05-09 11:46

寶佳指控台新金董娘 台新金三點聲明反擊

2018-05-09 19:30

成大校友企業家論壇 四大咖暢談青世代的機會與挑戰

2018-05-09 13:27

旭然推出國產濾水系統 裝一組可以用一年

2018-05-09 15:35

元太與SES-imagotag策略合作 深化物聯網零售市場布局

2018-05-09 08:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top