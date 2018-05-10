創新平台／智慧照明 自動通報故障

隨著LED驅動電源、通訊技術和光電熱整合技術發展日益成熟，再加上智慧照明（Smart Lighting）的解決方案漸趨完備，無論在室內、戶外、展場、醫院及公共領域上，智慧照明將占有重要的一席之地。在物聯網（IoT）的趨勢引領之下，未來智慧照明在應用市場上將掀起一場革命性的改變，也將為全球LED照明產業供應鏈帶來龐大商機。

根據LEDinside公布報告統計，2017年LED照明市場規模將達到331億美元，且LED照明滲透率可望達到52%。未來亞太區的照明市場會有極大的發展與進步空間，而智慧控制在照明市場扮演著重要的角色，這意味著智慧照明極具發展的潛力。

工研院綠能所在經濟部能源局的支持下，研發出「具失效回報功能之智慧型LED照明控制系統」，並已技轉給喬奇股份有限公司，搭配Z-wave通訊技術，共同開發一套具失效偵測與回報機制（Automatic Fault Detection and Report）的燈控系統，其中通訊、演算法及雲端伺服器等技術將扮演重要角色。

在不外加感測器的條件下，系統可即時自我偵測燈具狀態，將狀態值回傳並推播訊息給管理者與廠商，以爭取維護時效並降低人力成本。

目前市面上LED燈具供應商的營運與維護模式有兩種形式：其一是派專員定期前往特定場域巡視，遇到燈具故障時，即時現場檢修或通報原廠處理。

此方案的缺點在於無論燈具是否出現異常，公司定期都須支派一些專員出勤，在現今人力短缺的情況下，將造成人力調派以及財務上的一大負擔。

另一種方案是不主動出巡，等待使用者或管理者發現後回報供應商，廠商再派遣維修人員前往處理，這種方式雖然可以減少人員的出勤次數與費用，但一來一往的訊息處理流程，可能會影響維修時效， 導致客訴或者意外事故發生。

因此如何減少維護的人力成本及爭取處理時效，將成為LED照明產業的一項明確的需求。

工研院綠能所LED照明節能計畫龔哲民博士指出，應用於居家智慧照明系統的無線傳輸技術，國內常見有Zigbee、Wifi及Bluetooth，它們所使用的頻段大多是2.4 GHz，在大型場域， 如展覽會場、體育館或學校等，由於人數及展品眾多，因此Wifi或Bluetooth訊號數量也不少，恐怕造成無線訊號彼此間的互相干擾，輕者可能造成偶發性的失效（封包錯誤），重者會造成整體系統異常。

為了降低干擾及提高安全性和技術門檻，工研院與合作廠商採用Z-wave無線通訊技術。Z-wave是一種具低成本（Low-cost）、低功耗、高安全性、高可靠度及操作便捷等優點的新興短距離無線通訊技術，廣受歐美等地區使用。

LED照明日漸普及，技術發展也日趨成熟，工研院與產業界共同研發的具失效回報功能的智慧型LED照明控制系統，可解決現今人力短缺及工資成本高的問題，該系統藉由內建的演算法進行分析與判斷，若燈具出現異常情形，如閃爍、開路或不亮等，系統會回傳燈具狀態給雲端伺服器，並即時推播警示訊息給管理者，減少巡視人員出勤檢視燈具所造成的維護成本，締造民眾與業主雙贏。