連鎖效應／進軍美國加盟市場 FDD引路

2018-05-10 04:14 經濟日報 李培芬



曾有日本、韓國連鎖業者，諮詢台灣市場的准入門檻，其實，來台經營加盟事業的門檻並不高，尤其對於外商，可說「三無」、一路暢通。

所謂「三無」即是：一無設立在台實體公司與資本水位的規範；二無加盟揭露文件須經政府主管機關報核的法規；三無台灣籍經理人設置的要求。

而這三項進入門檻，都是台灣加盟連鎖企業進入美國市場時，必須要具備的先決條件。

舉例來說，有一連鎖企業授權加盟商在美國加州某城市開設一家店，而加盟商因這家連鎖企業沒有在美國註冊商標、公司行號，更遑論通過特許揭露文件註冊，於是經過連鎖企業「同意」之下，由加盟商註冊商標、公司與FDD文件，於是加盟商就從單店加盟，一躍成為加州區域盟商。

而更嚴重的影響是，由於加州是FDD文件嚴格審核的13州其中之一，所以該加盟商的權力可擴及到免審的31州，也就是說當一家連鎖企業通過了加州FDD註冊，代表其可以合法的在美國32個州開放加盟業務。

什麼是FDD註冊？

FDD是Franchise Disclosure Document（加盟揭露文件）的縮寫，美國特許加盟（Franchise）發展，可追溯到1950年代，而隨著特許經營蓬勃發展，衍生許多加盟糾紛，於是1971年由佛州首先立法規範加盟，之後各州紛紛跟進，因州法各異，使得業者莫衷一是，反而阻礙連鎖事業的發展。

經過業者持續的爭取，終於在1978年通過聯邦立法，正式確立加盟事業揭露文件內容的23項規範框架，再由各州特許委員會，決定該州是嚴格審查、簡便審查或是豁免審查，並執行FDD註冊的審查業務。

目前美國有13州嚴格審查，例如：加州；6州簡便審查，如：德州；31州豁免審查，如：賓州。

必須注意的是，豁免審查並非不需要交付FDD給加盟者，只是文件免審而已，通常業者只要在13個嚴格申請州之一通過審查，其文件即可應用到31個免審州。

申請加盟揭露文件註冊的前提有四項：

一、申請企業必須為美國合法註冊的公司，且律師建議帳戶注資金額為美金7-12萬以上；二、企業商標已送出或已通過美國商標註冊；三、該企業須由美國會計師（CPA）出具財務報告；四、企業須聘任具備美國綠卡或公民身分的經理人做為公司聯絡人（2018年2月加州立法）。

加盟揭露文件（FDD）為法律文件，須由特許律師製作文件與送件，以保障企業法律權益，而文件內容也必須逐年向政府報請更新，以維護加盟者知的權益。因此FDD可說是進入美國市場，開放加盟的敲門磚。

製作嚴謹的加盟揭露文件，在簽約前提供給加盟者閱覽，已是國際商務慣例。台灣雖因公平交易法「加盟業主行為規範」，企業也有揭露的義務，但僅為連鎖企業與加盟者間的交付，缺乏報備或審查機制，實務上台灣揭露文件通常僅薄薄數頁，相較美國動輒百頁，實有很大的進步空間。

連鎖品牌進軍國際市場，憑藉的不只是產品和模式創新而已，專業升級、合法合規、充分揭露，唯有持續提高自我要求的標準，才能真正晉級為國際企業。

（作者是行政院就業安定基金委員/社團法人台灣服務業發展協會總顧問）