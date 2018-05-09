昱盛工業全美五金展展現ODM能力

2018-05-09 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭永樂 ╱即時報導



昱盛工業是手工具及汽車維修工具組套的製造商，於全美五金展現場展出組合工具和氣動套筒及配件的產品，從設計、樣品製作、品質檢驗、生產包裝、自動倉儲、物流配送，一貫化作業，從少量多樣到大量生產，滿足不同層面的客戶需求，能融入變化快速的市場。昱盛以專業ODM的經驗，從市場、使用者、產品三方面思考，為客戶打造最完美的解決方案協助客戶建立自我品牌。

董事長陳偉鴻表示昱盛早期最大的銷售區域是北美市場，因產品調整及公司經營策略改變朝全球化邁進，外銷市場分布比例重新分配，在經過多年全球布局和市場開拓，累積大量的手工具採購模式和行銷數據，因此再度加強耕耘北美市場,已接連參加好幾屆由經濟日報(中經社)所籌組的全美五金展。

陳偉鴻說今年全美五金展買主採購行為和模式和以往大不同，以往買主總是在產品價格、品質、交貨期上錙銖必較，現在網路銷售非常盛行，已打破傳統的交易方式，取而代之的是能快速磨合買主需求提供買主想不到的解決方案，才能獲得買主的青睞。因此看好這次的全美五金展，除了和老客戶洽談新訂單討論技術問題外，對於新買家昱盛提出一套精算配合模式給予適當服務，同時藉由展覽可重新定位公司形象並和產業進行各方面實質的交流，是個蠻符合經濟效益的場合和機會。