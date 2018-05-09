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拍照還在比YA? 7種常見動作都會被駭

不當下流老人！這招教你勞退+勞保怎麼領

王品集團「乍牛」太紅 台南二店將開幕

2018-05-09 16:48經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全台唯一炸牛排專賣店「乍牛」，在台北一開幕就風靡大台北成為新排隊名店，今年展店催油門，2月首度跨過濁水溪，進駐新光三越台南中山店後，用餐時間排隊人潮絡繹不絕，因為實在太夯，間隔僅三個月，台南第二店旋即將在5月11日盛大開幕，為乍牛繼台北復興店、台中新光中港店、台南新光中山店、嘉義垂楊店與高雄新光左營店後，全台第六店。

乍牛事業處協理陳琮文指出：「台南民眾相當喜愛吃牛肉，反映在有相當多牛肉料理，今年初乍牛以全新品類進軍台南後，果真不同凡響！」

台南首店位於台南火車站前新光三越中山店，週圍商圈繁榮且流動人潮密集，而台南二店選在新光三越新天地西門本館B2樓，緊臨台南市政府與文化古績觀光區，客群分佈度廣且不與中山店重疊，是一個值得期待的市場。

追求純粹美味，「乍牛」以單純極致的好牛肉，原塊鮮炸出金黃酥脆麵衣，包裹著牛肉原味，半熟斷切的粉紅肉質視覺感十足，搭配特製味噌醬、梅汁醬油、芥末，增添炸牛排的不同口味。去年一開幕即引發全台炸牛排炫風，炒熱炸牛排討論，也同時刺激市場跟風。

陳琮文表示，從第一家門店開幕至今，「經典菲力牛排定食」呈現天天提早完售狀態，主廚選用柔嫩的菲力部位快炸，並結合麵衣酥脆的爽口口感，是店裡的超人氣餐點，這次台南二店便祭出在開幕當日，前50份經典菲力牛排定食半價優惠，讓台南的饕客享受一炸入魂的美味。

另外，「小牛肋排」也是二次再訪顧客的必吃選擇，衝上回流客點餐率第一名。每客三支小牛肋排，選自紐西蘭小犢牛，經過獨家特殊手法處理，風味清甜，不同於一般牛肉的厚實肉味，將肋排炸出完美的粉嫩八分熟，口感柔嫩細膩，可以輕鬆優雅地享用。

乍牛的「經典菲力牛排定食」。 圖／王品集團提供
乍牛的「經典菲力牛排定食」。 圖／王品集團提供
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