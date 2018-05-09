台灣區塊鏈新創公司奧丁丁 獲八位數美元投資

2018-05-09 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台灣區塊鏈新創公司─奧丁丁（OwlTing）宣布，獲日本金融集團SBI策略性投資。奧丁丁是一間專注在電子商務以及區塊鏈應用等相關服務的新創公司，提供的服務包含了全球體驗旅遊、安心食品市集、社群平台、全球訂房以及區塊鏈應用服務。

SBI看好奧丁丁的產業洞悉能力，透過區塊鏈解決各產業的痛點，落實區塊鏈應用於不僅只是金融上的可能性，包含去年中推出區塊鏈B2B服務─OwlChain，發表了全球首個區塊鏈食品溯源系統，更於年底也推出了全球首個區塊鏈旅宿業管理服務─OwlNest。

創辦人王俊凱堅持「要把台灣科技品牌帶向國際」的精神，更受到日本SBI金融集團的青睞，進而挹注超過八位數美元的資金取得20%的股權。

2017年底奧丁丁推出的OwlNest區塊鏈旅宿管理服務是全世界第一套以區塊鏈技術為核心並已商轉的旅宿訂房銷售及內部管理系統軟體，奧丁丁以其網路技術及區塊鏈研發能力提供旅宿區塊鏈解決方案，能降低旅宿業者營運與人事成本，進而提高收益，並且因區塊鏈不可重複交易與其安全性，保障旅宿業者不再超賣和消費者的隱私權益。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示：「奧丁丁現在已經有日本、美國、東協辦公室，今年將增設瑞典、泰國、印尼辦公室，獲得SBI投資後，奧丁丁也將加速在歐洲與全球設立營運辦公室，而明年最重要的里程碑則是要在美國的NASDAQ掛牌上市。」

此外，日本是亞洲旅遊大國，透過與SBI合作也可以協助日本旅宿業者更了解奧丁丁，利於推展OwlNest銷售，截至目前為止，合作的台灣旅宿業者已達400家，預計明年可以增加30,000個旅宿夥伴加入。

日本金融服務集團SBI從2016年開始規劃SBI加密數位貨幣生態系的佈局，是區塊鏈領域上投資最積極的公司，2018年初更成立超過2億美金的區塊鏈以及AI基金，且目標投資總額將上看5億美元，成為全球區塊鏈生態系裡領先的投資要角。

日本金融服務集團SBI 集團創辦人兼總裁北尾吉孝表示：「奧丁丁目前將重心放在推廣區塊鏈業務，包含全球旅宿系統OwlNest、區塊鏈B2B 雲端服務OwlChain，以利明年那斯達克掛牌計劃，SBI一直以來都積極關注具備技術能量的區塊鏈新創企業，我們希望可以藉奧丁丁在運用區塊鏈技術解決問題的能力，將類似概念應用到旗下其他金融、保險相關產業，發揮綜效，在未來十年內，聯手完善區塊鏈生態圈。」

奧丁丁的早期投資者，源鉑資本創始人暨執行長胡一天表示：「奧丁丁是源鉑資本生態系中很重要的一項投資。借力區塊鏈技術和SBI資源網絡，奧丁丁具有重分配全球旅遊產業價值鏈的潛力，並且為分布式創新應用開闢了眾多商業場景。我們可以預見這項戰略投資將會創造極大的綜效。」