「食品界賈伯斯」用家鄉味征服美國人的味蕾

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希臘優格源自地中海地區，以新鮮羊奶製作，相較一般優格多了一道過濾程序使口感更濃厚。它原本只是當地家庭中常見的點心，直到一間希臘食品公司「Fage」大量製造販售，才開始被稱作「希臘優格」。希臘優格在美國從小眾市場一路成長到規模數十億美金的龐大市場，要歸功於一位關鍵人物「Hamdi Ulukaya」。

「Hamdi Ulukaya」來自土耳其，就讀大學時因為參與社會運動被政府盯上，只好被迫隻身前往美國。因緣際會下買了老工廠，用來自家鄉的希臘優格創辦「Chobani」，隨後一路打敗許多食品大廠成為希臘優格的代名詞。他是如何在美國站穩腳步、大展身手？又怎麼說服許多科技大廠攜手解決國內的難民問題？

創新點：

用速度及大膽策略顛覆傳統食品業造就急速成長，給員工最好的福利、也用影響力改善社會問題

本文六大重點：

1. 受政治迫害離開土耳其，用家傳技藝在美國站穩第一步。 2. 大膽決策、抓住市場空隙，用平價新鮮感打開藍海新市場。 3. 拒絕食品大廠收購、用速度搶下市佔率。4. 推出新產品積極拓展邊界，善用社交媒體曝光品牌。 5. 不拿股票、把育成當練兵，培育新血一起把餅做大！6. 魔鬼與天使：登廣告攻擊對手，卻把股票分給員工還雇用難民。

1. 受政治迫害離開土耳其，用家傳技藝在美國站穩第一步

Hamdi Ulukaya來自東土耳其的庫德族村莊。從小幫家裡牧羊、擠奶、做乳酪，長大後進入安卡拉大學政治系就讀，其間接觸了許多社會議題，建立起關懷弱勢的意識，在求學時就懷著滿腔熱血投身爭取庫德族權利的社會運動。

毫不意外地，活躍的Ulukaya很快就成為當局極力想要除去的眼中釘。迫於無奈，他只好在家人安排下帶著3000塊美金離開土耳其，遠渡重洋到美國念書。

到了美國，好不容易在紐約上城區落腳開始學業後，從家裡帶來的錢又差不多快要用完，英文還不足以溝通的Ulukaya只好在課餘時到地毯店、加油站打工。想家卻回不去，只能過一天算一天。

某次課堂上，老師要求他們以自己擅長的主題寫一篇文章。Ulukaya憑著兒時記憶寫下他在家鄉農場的點點滴滴：趕著羊群逐水草而居、用羊奶做出美味起司，寫著寫著，彷彿回到童年的美好時光。

課後，老師邀請他到自家農場作客，請他指導如何製作起司。Ulukaya立刻就愛上這個讓他感受到家鄉氣息的地方，便自告奮勇說服老師讓他留在農場打工。

後來，Ulukaya的父親到美國探親，閒談中聊起美國的起司令人失望，不如把家裡做的起司引進美國。

Ulukaya想了想，進口起司除了要考慮長途運送的損耗，加上可觀的關稅成本後大概無利可圖。但這讓他開始思考在美國創業的可能性。

2002年，他向親戚朋友借了一筆錢，和後來也到美國的哥哥成立「Euphrates」，生產以羊奶製成、富有鹹香風味的Feta起司。幾年後，生意上了軌道，Ulukaya終於在美國站穩腳步，展開新的生活。

一天夜裡，Ulukaya準備把成堆的垃圾信清掉，不經意地瞥見其中一張廣告單寫著：「設備齊全的乳品工廠出售！」。

他馬上打了通電話，原來是美國食品大廠Kraft Foods將要關閉位於紐約郊區的生產線，開價70萬美金出售一間擁有85年歷史的工廠。

雖然當下Ulukaya還不知道買了工廠到底要做什麼，但他還是著手申請貸款、雇用5位Kraft Foods的前員工。接手工廠之後，召集員工們討論接下來的計畫，順便為將來的公司取了個新的名字「Chobani」- 來自波斯語中「牧羊人」一詞。

過了幾天，他們依然毫無頭緒。Ulukaya覺得與其坐著空想，不如先動手隨便做些事情；於是，Chobani開張後的第一件工作是：重新粉刷老工廠早已斑駁的外牆。

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