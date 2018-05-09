齋戒月加歲修 台塑看好PE原料價格趨漲

2018-05-09 09:09 中央社 台北9日電



時序進入第2季的塑化旺季，台塑表示，中東齋戒月將屆，亞洲各國有多達11座PE(聚乙烯)廠歲修，各式PE減供高達300萬公噸，台塑看好供給減少、需求穩定，價格將穩定趨漲。

第2季適逢塑化市場旺季，台塑看好第2季相關原料產品因為宗教、歲修及中國大陸加強環保稽核力道等因素而供給減少，相對價格看俏。

台塑分析，大宗的PE原料市場第2季碰上帆布拉絲料、瓶蓋料及黑色管材料進入需求旺季，加上從5月15日起進入中東齋戒月，市場供給減少。

不單宗教因素造成減供，台塑統計，從5月到7月亞洲多達11個PE廠停車歲修，合計影響產能達301萬公噸。其中HDPE(高密度聚乙烯)合計產能107萬公噸受影響，包括大陸四川石化與吉林石化各30萬公噸、上海金菲14萬公噸、印度HALDIA 33萬公噸。

另外LLDPE(線性低密度聚乙烯)合計產能194萬公噸受影響，包括大陸四川石化與神華包頭各30萬公噸、吉林石化22萬公噸、印度HALDIA 37萬公噸、鎮海煉化45萬公噸、瀋陽化工10萬公噸、印尼LOTTE20萬公噸等。

台塑也發現，同期間亞洲亦有多家AN(丙烯(月青))廠停車歲修，合計影響產能多達144.7萬公噸，占亞洲產能多達35%，包括大陸吉林石化45.2萬公噸、斯爾邦26萬公噸、安慶石化13萬公噸、科魯爾13萬公噸、韓國東西石化24.5萬公噸、台灣中石化 23萬公噸，看來亞洲市場供應吃緊，AN價格行情持續上揚。

台塑HDPE年產約35萬公噸、LLDPE年產約26.4萬公噸、AN年產約28萬公噸。其中HDPE廣泛應用於薄膜、吹製、射出；LLDPE應用於多層包裝膜、帆布、紙類、鋁箔等的淋膜成型；AN為壓克力棉、ABS(丙烯(月青)－丁二烯－苯乙烯共聚合物)、SAN(丙烯(月青)與苯乙烯共聚合物)、丙烯醯胺和NBR(丁(月青)橡膠)的原料。