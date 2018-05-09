生命之愛…呼應企業理念

2018-05-09 04:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



台開集團董事長邱復生熱愛藝術，國內雕塑大師康木祥在以木雕創作之始，兩人就結緣，康木祥近年以再生鋼索藝術打入全球藝術市場，二人的情誼如鋼索般堅硬。邱復生說：「他的作品環繞著對生命之愛，與台開的企業理念不謀而合。」

邱復生說，每次與康木祥對話，即使是三言兩語，都有很多奇特的看法，就如當年他想使用鋼纜創作，從樹木年輪發想，將鋼纜轉化成年輪的概念，利用台北101大樓的廢棄鋼纜為素材，再生、創作、賦予新生命，創造全新藝術價值，傳達生命力的訊息。

康木祥在邱復生邀請下，2014年設計公共藝術「無盡的愛」銅雕作品，永久陳列於金門風獅爺廣場，這項作品也象徵邱復生對藝術的堅持，是展現愛才惜才的行動力。

邱復生說，近日金門遭逢暴雨雷擊，當地受到損害，但金門風獅爺商店街未受影響；這座具有生命力的作品屹立不搖，庇佑風獅爺商店街度過天災。

康木祥早年以木雕為創作主體，後來在龜山島獨居一年，以漂流木展開新的創作生命，開始轉向使用其他素材進行雕塑創作。邱復生看在眼裡，他認為，康木祥是「有氣魄」的創作者。

康木祥的創作力源源不絕，從木雕、銅雕再到使用廢棄鋼纜創作再生藝術，藉著鋼纜藝術環遊世界，邱復生也扮演重要推手，在邱復生鼓勵與支持下，再生鋼纜藝術讓台灣與世界有新的連結。邱復生指出，康木祥的作品具有國際觀，台北101大樓這些退休鋼纜再生後，經由創作重啟生命，每條鋼纜都是長長的線，透過文創藝術讓台灣與國際接軌，也打響台灣的文創之聲。