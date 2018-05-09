長照點線面／長照服務網智慧化

2018-05-09 04:08 經濟日報 劉庭軒



智慧化社區服務據點從社區整合型服務網絡做延伸，發展出「個人化服務」、「群體參與式服務」，以及「整合式服務」三種架構，對於整個長期照護所需要的內容進行系統化、服務化的建置。

智慧化社區服務據點會協助委託用家，提供智慧居家服務、健康生理量測、緊急救援通報，讓家屬能夠安心與放心，同時讓受照顧的長輩也能感受到應有的尊重與友善對待。

藉由資訊管理系統平台，我們將可以在日照中心的服務模式中建立一個智慧化的應用架構，日間服務中心是長照體系中一個核心的關鍵，它提供優於巷弄照顧的互動環境，針對活動力尚可的長者，提供較多的活動與空間，因此相對的在特質上就已比單純的居家照顧更多元，空間規劃也比巷弄照顧中心更具彈性。

當家屬評估長者有需求時，可對複合型日間服務中心提出申請。我們的平台會提供申請登錄的電子表單，供業者建立受照顧者的相關資料，同時在確認資料核實無誤後 啟動服務提供。

服務的內容包含IoT裝置、照護紀錄以及醫療緊急通報作業。

因為老人家在日間照顧中心活動，可能會走動、運動，因此當其有身體不舒服的時候，中心應能從異常活動的監控中發現，並即時給予適當的照顧與處置。

當然，定期的血壓或是相關生理數據收集與分析也是必要的，所以我們的數據中心會根據日間服務中心登錄或是傳送過來的相關資料，收納到巨量資料庫中，以供後段的服務作業或是報表服務提供來源資料。

緊急狀況發生時，系統會立刻派送聯繫訊息到相關處所，例如受照顧者家屬的行動裝置或家裡面，以便他們能夠立刻配合協助老人家的需求。

此外，由於日間照顧中心中有較多的空間，所以也提供喘息照顧的服務。

類似這樣的短期對象，平台針對帳戶開通、相關數據管理以及長者於照顧期間的需求會更具彈性，但所有照護資料仍會建檔。

因為喘息服務的水平素質如果受到認同，後續家屬仍會不定期將長者委託到照顧中心，因此點狀式的資料收集仍然是必要的。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）