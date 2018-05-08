民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



民視與有線電視業者版權談判風暴越演越烈，繼TBC因為沒有民視新聞台授權，停止播出民視新聞台後，接下來凱擘與民視的協商最後期限也將在10日到期，民視版權風暴影響用戶數將從原本的70多萬戶，是否再擴大至凱擘的上百萬戶，成為各界關注焦點。

國家通訊傳播委員會（NCC）也要求有線電視系統業者凱擘、TBC等及民視9日到NCC協商陳述，屆時NCC委員也將列席，民視董事長郭倍宏是否親自出席，以及後續版權談判結果也備受關注。

TBC停止播出民視新聞台後，NCC要求雙方要保護消費者權益，命民視公司立即提供民視新聞台授權予南桃園等5家有線電視公司及南桃園等5家有線電視公司立即恢復民視新聞台播送訊號，並要求雙方持續協商。但據了解民視近期均未出席協商現場。

而凱擘、台固媒體與民視的臨時延長授權期限至周四（10日）截止，凱擘及台固媒體是否將成為繼TBC之後，下一個停止播出民視新聞台的有線電視多系統營運商，也備受關注。

凱擘表示，仍持續協商中，但不到最後一刻，絕不輕言放棄。

TBC也發出聲明表示，5月3日遲遲沒有等到民視提供民視新聞台的授權，迫於無奈，只好依法將民視新聞台停止播放後，原訂5月7日下午與民視的協商會議，也在民視的缺席下告吹。

TBC強調，為了維護收視者的權益，TBC於上週即向民視發出正式會議邀請，針對民視新聞台的臨時授權進行協商，TBC於7日在會場殷切等待民視派員參加，希望能當場達成上架協議，但卻以空等待收場。

TBC表示，對於民視多次缺席，深表遺憾，也將再次邀請民視於5月9日一同參與協商會議，希望民視能重視TBC的協商邀請，同時TBC也再次重申，一旦民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放。

TBC表示，為讓消費者能夠繼續收視民視新聞台，TBC在協商中已經盡非常大的努力，釋出善意及誠意，主動對民視新聞台單一頻道授權建議各種解決方案，包括針對民視新聞台單一頻道授權提出建議授權金額，但民視亦均予拒絕，甚至NCC已指出民視此種捆綁授權方式有違反公平交易法而函送公平會處理，民視卻仍堅持依照自去年12月25日以來所提出的捆綁三個頻道授權方式於TBC系統台上架，導致調處無結果。

因民視一直不提供民視新聞台的授權給TBC，為了避免侵權，TBC不得不依法停止民視新聞台的訊號播送。至今，TBC一直持續積極邀請與民視協商，民視顯然除了利用自有媒體打壓TBC外，並沒有意願要針對民視新聞台的授權進行協商。