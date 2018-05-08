運力成長有限 推升散裝航運租金上揚

2018-05-08 20:47 中央社 台北8日電



散裝航運業者表示，4月底散裝航運指數(BDI)重回1341點的高點，且4、5月正值舊船換約期，租金上揚帶動營業利益成長，航商預估在新船及運力供給有限下，此波漲勢將持續醱酵。

散裝航運業者慧洋自結4月合併營收新台幣10.14億元，以美元計價約3452.9萬美元，年增22.74%；4月稅前盈餘新台幣1億5708萬元，美元計價為534.5萬美元，年增203.25%，每股稅前盈餘新台幣0.25元。

正德海運自結4月營收6762萬元，月增38.45 %，年增9.42%；累計前4月營收2億3125萬元，年減9.25%。正德海運今年首季營運好轉，首季合併營收1.64億元，營業毛利0.39億元，毛利率23.91%，為近年來最高；首季營業利益0.26億元，營業利益率15.97%；稅後淨利0.26億元，每股盈餘（EPS）0.14元，不但由虧轉盈且年增300%。

慧洋表示，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）4月初逢歐洲長假和華人清明節而跌破1000點，4月底指數回升至1341點；其中海岬型船運價出現大跌後大漲，月底逐步回穩，顯見全球散裝航運市場仍正向成長。

慧洋指出，美元計價4月自結稅前盈餘成長203.25%，主要是受惠於一艘8萬1600噸散裝貨輪加入營運，毛利率近6成，加上6艘現有船舶換約租金調漲約28%，推動首季EPS新台幣0.35元，大幅年增337.5%。

正德海運指出，2017年散裝航運市場已較2016年的歷史低水位明顯改善，但目前建造新船會面臨一些不確定性，包括2020年元旦起如何以最佳方式遵守全球船用油低硫排放0.5%上限的規定；安裝哪一種壓艙水處理系統才能滿足法規要求；以及未來燃油價格、有關氮氧化物及二氧化碳排放限制等的新增法規。

若從貿易量和航商運力成長來看，正德依據航運市場研究機構克拉克森指出，2018年全球散運貿易量為52.51億公噸，年增2.8%；預計航商運力將成長2.3%，貿易量成長幅度大於運力，預計2018年散運市場需求總體保持向上趨勢。