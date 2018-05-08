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裕隆與銀行團簽百億聯貸案 推裕隆城建案

2018-05-08 17:37中央社 台北8日電

裕隆集團董事長嚴凱泰。 聯合報系資料庫
裕隆集團董事長嚴凱泰。 聯合報系資料庫
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裕隆集團今天與台灣銀行為首的銀行團簽下新台幣百億元聯貸案，主要供「裕隆城」建案開發所用。裕隆建設表示，目前裕隆城第一期已動工，預計2022年取得使用執照交屋。

這起百億元聯合授信案簽約儀式由裕隆集團副執行長陳國榮代表，與主辦銀行台灣銀行，共同主辦銀行華南銀行，及第一銀行、中國信託、星展銀行、永豐銀行、兆豐銀行、凱基銀行等共8家銀行共同參貸。

裕隆建設表示，這起聯貸案不同於一般土建融案，而屬建築融資，土地僅交付信託不設抵押，全案以專款專用進行資金管理，順利獲得銀行團支持超額認購，最終獲得100億元聯貸。

裕隆建設指出，裕隆集團多角化發展，裕隆城更是集團不動產事業的指標性計畫，亦是新北市新店區少數大型開發案，備受各界矚目，金融圈也對裕隆集團整體經營與裕隆城開發推展頗有信心，因此順利與銀行團完成聯貸合作，為裕隆城開發案商業區建案建立重要的里程碑。

「裕隆城」坐落新店區中興路三段，是裕隆建設公司成立後的頭號作品，建案規畫展現許多創新，包括整個住宅與商辦大樓設計，邀請普立茲克獎建築大師扎哈．哈迪德(Zaha Hadid)設計全台灣唯一的外觀立面，亦是他在台灣第一也是唯一的絕版住宅作品，整體設計並結合保留萬坪的生態公園。

「裕隆城」包括兩期，其中第一期有三棟40層樓的住商混合區，1到7樓為商場，8樓為公設層，9樓到40樓為住宅區，每戶約25坪到52坪，預計2019年第1季推案，2022年交屋；另外第二期有三棟46層純住宅大樓，每戶68坪到136坪。但由於住宅單價未定，外界估計兩期總銷約500億元到600億元。

裕隆集團建案
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