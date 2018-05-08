單走道機商務艙位全平躺 星宇要做亞洲指標

2018-05-08 20:44 中央社 台北8日電



星宇航空今天舉行首場記者會，董事長張國煒表示，星宇會引進新觀念、新設備，例如引進單走道飛機的商務艙將採用廣體機商務艙的規模，座位可以全平躺，絕對會是亞洲指標。

星宇航空今天舉辦正式成立的記者會，預計2020年首航，張國煒今天在會中說明為了吸引高端客層，星宇將提供超越旅客期望的服務。

目前商務艙都是廣體客機才有全平躺座位，單走道客機有全平躺座位在全球少見，亞洲更沒有。張國煒說，這是他自己創立的公司，可以完全有自己的做法，星宇一定會引進最新觀念、科技設備，不講究花俏，強調實用，他相信星宇的服務會讓其他航空公司害怕。

星宇航空先前宣布將引進10架空中巴士A321neo，預訂2019年10月起陸續交機。

張國煒今天透露，A321neo單走道飛機比A321寬，座位數可達190個，但星宇不會這麼做，座位數維持與A321一樣180個，坐起來比較寬，而且商務艙採用廣體機規模，可以全平躺，他相信這在亞洲絕對是指標。

張國煒也說，星宇的單走道飛機也會全機提供先進的娛樂系統。

張國煒說，要做就做大，台灣市場小，一定以大博大，這不是好高騖遠，至於能多大，能與國泰航空、新加坡航一樣大最好，未來主要爭取高端轉機客。

張國煒具有機師資格，先前在長榮航空是飛波音777飛機，他今天說，預計年底要改訓A321neo的飛機。至於星宇航空預定2020年初首航時，是否由張國煒親自駕機，他說，不一定。

星宇航空先前也宣布要引進14架廣體客機，今年底前完成規畫，張國煒今天並未說明會是何種機型。