鄭傳義剛辭華航董事 將任星宇航空副董事長

2018-05-08 20:44 中央社 台北8日電



鄭傳義昨天辭任中華航空董事，星宇航空董事長張國煒今天證實，鄭傳義將任星宇航空副董事長，近日內就會到任。

約2年多前，因家族紛爭，前長榮航空董事長張國煒離開長榮航空，隨後鄭傳義也離開長榮航空，不久後華航聘鄭傳義擔任董事。

鄭傳義是在張國煒任內被拔擢為長榮航空總經理，兩人交情很好，在張國煒決定成立星宇航空時，一直有傳言鄭傳義會再為張國煒效命。

張國煒今天證實，鄭傳義是他的好伙伴，兩人惺惺相惜，鄭傳義在華航的階段性任務結束，將到星宇航空協助他，擔任副董事長，近日內就會上任。