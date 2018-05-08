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張國煒：我一定會成功 不會辜負總裁期望

2018-05-08 16:07經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

星宇航空董事長張國煒今日表示，他一定會成功，不會不要辜負總裁對他的期盼。總裁創業差不多40多歲「對比我父親發展史，我也才剛開始，我不能當敗家子，要做有意義的事，即使失敗，我也沒有對不起誰，我走在正途上，沒有每天花天酒地，更何況我認為我不會失敗！」

星宇航空今日在文華東方酒店舉行成立記者會，張國煒說，他有思考過，20多年才航空界學習很多，大家報導時把航空業的經歷、學識報導，後來想想除了航空業「我還能做什麼？」

張國煒透露，他剛離開長榮的時候，本來想離開航空界，但周邊有太多朋友、甚至路人為我打氣，「連我走在路上都碰到幫我加油的路人，讓我很感動，我也不認識他，不知道爲什麼要加油？」他在想，他真的有這麼重要嗎？後來才理出一個頭緒，離開長榮後到底要做什麼？於是決定成立星宇航空。

張國煒強調，成立星宇就是對航空業的熱情、理念、信念，希望跟老戰友在一起，在新的園地重新實現夢想，讓花圃開花。樣樣措施在不久將來，所有員工都能充分感到幸福感，這才是重點。

談到照顧員工、如何將星宇打造為幸福企業？張國煒說，長榮是很有規矩、規律的集團，有成千上萬種規定，畢竟是超過半世紀的企業，沒有不好，但跟員工關係上可以加強。

他強調，很多老一輩認為我管理長榮時格格不入，敢怒不敢說，但企業不能一成不變，因為時代在變、勞工法則也在變，很多事要做調整，不可能50年不變，要去蕪存菁。

張國煒說，在新的公司說，會記取以前種種教訓，以前老單位的好的東西要帶過來維持，這樣才有傳承感覺；不符合時代的，必須改變，企業才能永續經營，才能把總裁精神在星宇航空帶進來，並永續存留下去。

張國煒表示，對員工福利會比長榮更寬鬆，以前長榮員工票的順位排在很後面。他認為，員工是公司重要資產，既然公司給員工免費票，就必須給予保障，員工365天為公司奉獻，要出國還把順位排這麼後面，等於騙員工。

張國煒還宣示，他會組建工會，而且工會議題在台灣非常熱門，坦白說成立工會沒什麼了不起，不用排斥。他話鋒一轉表示，他的前東家長榮就是對工會很感冒，「我不知道爲什麼？」他強調，他跟員工關係非常好，有問必答，他一點也不擔心成立工會，「工會也是專門對付不跟員工溝通的老闆！」

張國煒長榮星宇航空
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