張國煒：我的每把刀都是利刃 一刀下去十年光景就出來

2018-05-08 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



星宇航空正式成立記者會，星宇航空董事長張國煒（中）、總經理翟建華（左）、公關長聶國維（右）一同亮相，回答媒體提問。記者俊良／攝影 分享 facebook 「張國煒回來了，我帶著星宇航空回來了！」星宇航空今（8）日下午舉行成立記者會。張國煒說，非常感謝這二年鼓勵我的朋友，以及更多不認識、各行各界的人，大家非常殷切期盼我成立一家航空公司。他強調，人生不能白走，決定再成立一家航空公司，回到這個業界。

張國煒表示，星宇航空實收資本額60億元，符合法規門檻，都是銀行的錢，因為沒有航空公司不會笨到拿自己的錢出來。他透露，外資夥伴有詢問，後續的增資，會讓有興趣的外資朋友或本國企業，歡迎他們來投資。

張國煒指出，台灣市場非常小，如果只做台灣市場，「星宇就不用做了」。星宇著眼亞洲市場，立足點跟國泰、新航一樣操作方式，不以台灣為主要市場。台灣只是起始點，星宇會放眼亞洲市場。他強調，會把亞洲市場做到歐洲、美國的轉接市場。

張國煒說，亞洲市場量非常大，這麼大的市場有低端、高端的市場。大家都以長榮、華航票價為基準，但像新航票價就非常高。一個市場要看怎麼掌握客群，「星宇要抓高端客群」，而不是跟大家和稀泥，這不是星宇想做的。所以，星宇產品跟二大國籍航空是不一樣的市場，操作策略也不會一樣，跟長榮、華航不會有太多競爭態勢。

至於星宇航空的航線拓展計畫，張國煒說，初期肯定要從近洋航線運行，國人最喜愛日本，但日本競爭非常激烈，含金量沒這麼高，但畢竟是國人首選，因此日本線一定會投入營運。

在東南亞市場上，大的轉運點都會考慮，包括越南、新加坡、泰國、甚至巴釐島、雅加達、吉隆坡等，都會納入計劃。

張國煒說，過二、三年後，會進入長程線運作，初期盡量以美西快的點經營，畢竟美西對亞洲市場的市場較大。美東放在後面，但不會拖延太久。會在十年之內把美東、美西航線培養起來。

他說，長榮航空花了25年建置市場規模，前10年增長不是很快，長期處在學期階段。早期他的父親張榮發花很多時間金錢培養人才，當中花很多冤枉錢，才摸索出經營航空公司之道。他強調，星宇不可能走回頭路，「我的每把刀都是利刃，殺人不會慢慢殺，一定是一刀下去，十年光景就會出來。」

歐洲線是最後步驟，張國煒強調，歐洲問題比較多，歐洲航點是航權分配，歐洲對航權分配不是採訪很開放態度。因此，歐洲航權取得困難，所以放在最後拓展航線的階段，更何況歐洲成本高，有些機場費用非常昂貴。

張國煒說：「公司是我自己，可以按照我的方式照顧員工，我很期待我的員工在我的公司上班，就像他們自己成立的公司上班一樣，再累也是幸福。」

他以用阿里巴巴創辦人馬雲名言：「跟對公司沒有用，跟對老闆才有用」。張國煒強調，成立星宇就是對航空業的熱情、理念、信念，希望跟老戰友在一起，在新的園地重新實現夢想，讓花圃開花。樣樣措施在不久將來，所有員工都能充分感到幸福感，這才是重點。