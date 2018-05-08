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星宇航空正式成立

2018-05-08 14:28聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

星宇航空正式成立說明會，星宇航空董事長張國煒、總經理翟建華、公關長聶國維一同亮相，回答媒體提問。

星宇航空正式成立說明會，星宇航空董事長張國煒，信心滿滿。記者俊良／攝影
星宇航空正式成立說明會，星宇航空董事長張國煒，信心滿滿。記者俊良／攝影
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星宇航空正式成立記者會，星宇航空董事長張國煒（中）、總經理翟建華（左）、公關長聶...
星宇航空正式成立記者會，星宇航空董事長張國煒（中）、總經理翟建華（左）、公關長聶國維（右）一同亮相，回答媒體提問。記者俊良／攝影
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