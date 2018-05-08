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力麗砸70億投資食品包材廠 首條產線投產

2018-05-08 08:28中央社 台北8日電

食安要求愈來愈高，看準台灣食品級薄膜包材全數進口，力麗集團大筆投資新台幣70億元，在彰化芳苑工業區陸續建置4條食品級包材產線取代進口貨，今天舉行第1條產線投產典禮。

力麗集團看準台灣愈來愈重視食品安全，許多冷凍食品在超商加熱後直接食用，但與食物接觸那一面的包裝材料對耐熱、無毒、低透氧等都有非常高的要求，但這種BOPA(雙向拉伸尼龍薄膜)包材都要靠進口，每年進口量達4000到4500公噸，還要被課6.5%的關稅。

力麗集團表示，看好台灣沒有廠商生產這類高級薄膜，力麗集團決定投資70億元在力麗集團的大本營─彰化芳苑工業區設立力麟科技公司，預計設立4條產線，每條產線月產量約800到1000公噸，年產約1.2萬公噸，成為台灣第一家自製BOPA薄膜包材的企業。

力麗集團指出，未來光是這4條產線滿載4.8萬公噸，不但可以全數供應台灣所需，還能外銷。外銷市場初步以日本、東南亞等，尤其日本商社對這項產品興趣濃厚，已準備大量包下產能。

力麗集團估計全球這類尼龍食品級薄膜包材未來總需求量年增15%到20%，速度很快，特別是華人或日本人喜歡小包裝的冷凍食品，或是真空包裝的食品等都要用到這種安全包材。

根據力麗集團的規劃，預計今年底第1期產能達80%之後，明年再準備設立第2條產線，最快4年後才考慮上市櫃。

力麗
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