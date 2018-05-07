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鄭傳義辭華航董事 是否轉任星宇航空受關注

2018-05-07 23:31中央社 台北7日電

華航今晚在證交所公開資訊觀測站，公告法人董事代表異動訊息，鄭傳義辭任董事。因鄭傳義曾是長榮航空總經理，外傳會被延攬至星宇航空，但星宇航空公關長聶國維表示沒聽說。

星宇航空已獲交通部核准籌設，上週也取得經濟部公司執照，明天將舉行正式成立首場記者會。

星宇航空由前長榮航空董事長張國煒創辦，鄭傳義就是在張國煒任內被拔擢為長榮航空總經理，兩人交情很好，在張國煒決定成立星宇航空時，一直有傳言鄭傳義會再為張國煒效命。

聶國維說，目前沒有聽說鄭傳義會來星宇航空，未來的事不知道。

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