叫陣Gogoro 中華車進軍普重電動機車市場

2018-05-07 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



在輕型電動機車市場占有一席之地的中華汽車，決定朝普通重型電動機車市場邁進，向電動機車龍頭Gogoro搶占市場，今（7）日宣布自創電動機車品牌emoving，將於明年推出全新高續航普重車型，並公布草圖。

根據中華車公布的草圖，明年推出的普重車款以藍、灰色搭配，外觀非常有未來感。emoving在多年努力下，至今已累積銷售超過5萬台成績，於輕型機車市場穩坐銷售龍頭地位，但動力媲美125c.c.的普重電動機車仍是Gogoro的天下，中華車宣布進軍普重電動機車市場，為競爭日趨激烈的電動機車市場競爭再掀漣漪。

中華車表示，看好政府政策帶動與節能減碳意識高漲，emoving預計明年推出全新高續航普重車型，而電能補充方面，經多方專業評估指出，目前換電系統不僅營運成本高且僅適用於特定車型，對於未來普及化恐面臨推廣上的障礙。

為了讓市場有更豐富的電能補充模式，中華車將規劃在外快充及在家慢充並存的完整系統，預計將與中油結盟推出快充模式，將在中油及特定公共場域等共設置電動機車充、換電柱，預估充電成本將是競爭對手換電成本的三分之一，可解決現行市場電池交換租賃高成本的問題，有效為消費者省下荷包。