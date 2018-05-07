美中貿易戰 台塑：德州廠影響不大

2018-05-07 18:25 中央社 台北7日電



台塑董事長林健男。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook

針對美中貿易戰，對台塑集團在美德州廠的影響，台塑公司董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭都表示，影響應該不大。

林健男今天在業績發表會表示，若中國大陸反制美國，台塑美國德州廠目前影響不大，2020年幾個大投資案出來，才比較有影響。

吳嘉昭說，2020年美國有兩座乙二醇新廠，南亞的乙二醇廠主要供應美國、南美洲、一部分回銷亞洲，主要還是台灣；雖然中國大陸是最大的乙二醇進口國，但2020年美洲市場需求也會起來，所以不必擔心。

他強調，乙二醇每噸1千美元，目前看已是合理價位。