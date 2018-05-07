小七也買得到排隊名店料理 麵屋一燈炒飯、冷沾麵

2018-05-07 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



被譽為「日本拉麵界鬼才」的麵屋一燈社長坂本幸彥，今日親手製作熱銷的「胡麻冷沾麵」，以及2018年全新菜單「雞唐揚炒飯」。其中，雞唐揚炒飯甚至還搶先日本一個月，自即日起在7-ELEVEN上市。

7-ELEVEN表示，根據行政院主計處調查，目前台灣高達93%的民眾是外食族，其中34%的年輕族群每週更超過四天會在外解決三餐。根據7-ELEVEN統計，去年到7-ELEVEN購買正餐，包括：麵食、燴炒飯、便當的消費者首度突破一億人次，其中麵食更是成長力道最大的類別。

為持續強化成長動能，7-ELEVEN發展策略合作新模式，與國內外餐飲品牌本店同步推出新商品。首波與日本東京拉麵之王─「麵屋一燈」策略聯盟，將其去年限定的熱銷「胡麻冷沾麵」及2018年全新菜單「雞唐揚炒飯」，搶先一個月於7-ELEVEN上市，讓全台民眾嚐鮮。

而除了未來將與麵屋一燈持續推出新菜單外，7-ELEVEN也期望與更多國內外知名餐飲品牌跨界合作，讓全台7-ELEVEN成為各式美食的專門店。

坂本幸彥指出，此次麵屋一燈與7-ELEVEN推出的聯名商品「胡麻冷沾麵」，主素材使用魚介、白芝麻醬及低溫熟成雞胸肉；「雞唐揚炒飯」則以麵屋一燈的獨門肉燥及蒜味雞唐揚為主素材。

「胡麻冷沾麵」和「雞唐揚炒飯」兩款聯名商品，即日起率先於7-ELEVEN共1,500間門市推出，5月21日全台超過5,200間7-ELEVEN正式上市，國人就近就能在巷口吃到美味及CP值兼具的日本最強排隊拉麵名店料理。