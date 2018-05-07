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點子農場／健康+金融 擴大創新能量

2018-05-07 05:13經濟日報 吳仁麟

最近，一位醫界的朋友正在準備一項行動，他想連結各方資源，在今年底的某一天發起「萬人自費注射四價流感疫苗」運動。除了擴大防治流感的安全網，也能為中低收入戶免費注射。

市面上的流感疫苗分為「三價」和「四價」兩種，「價」字代表能對抗幾種類型的病毒。三價流感疫苗能對抗三種流感病毒（兩種A型，一種B型），四價則能對抗四種病毒（兩種A型，兩種B型），四價疫苗的防護力較高，但是政府只提供公費三價疫苗。

如果有更多人願意自費打四價疫苗，那也意味著台灣社會會擁有更多抵抗流感的能量。所以這位醫界朋友四處奔走，希望有更多資源來支持這個活動。

準備的過程中，他提到一個有趣的經驗，這個活動必須同時使用「物流（疫苗準備）」、「資訊流（企畫宣傳）」和「金流（費用支付）」等三大面向資源。他開始尋找合作夥伴，當他開始和某家銀行端談金流合作時，卻得到兩種完全不同的回應。

「我先和這家銀行的業務單位談，那些人都建議由醫院來刷卡或收現金就可以。」醫界朋友說，他雖然不在金融業工作，卻很明白這些打自費疫苗的民眾都該是銀行不容錯過的優質客戶。

所以當他後來再和這家銀行負責人見面時，這位銀行家馬上提出要使用第三方支付的方式來收款，而且明顯的看到這背後的巨大商機。這些自費打疫苗的民眾除了有一定的經濟能力，也都很關心自己的健康。從1萬人出發，如果能一直發展到10萬人甚至百萬人社群，同時能用App服務和行動支付來串連，這無疑是每個金融業者的美夢。

後來，我介紹了一位金融業朋友給這位醫界朋友，兩人一見面就聊到欲罷不能。這兩位朋友都說自己不太了解對方的產業，但是卻很明顯的看到「健康」與「金融」兩者串聯在一起時的巨大爆發力。

健康產業和金融產業都是長青型的明星產業，人打從出生開始就一直在追求健康和財富，更往往有時候為了追求財富而失去健康，也只有更健康，更多的財富才有意義。這兩個產業的聯手創新，對此刻的台灣有不凡的意義。

今天台灣人的健康正面對著「健保」、「醫療」和「醫藥」三大系統崩壞的危機，根據衛福部研究資料顯示，目前每年6,500億元健保費的支出到了2030年將升高到1兆元。這個數字背後也意味著醫療資源的分配困難，導至大醫院過勞和中小型醫院倒閉，最後是台灣的醫藥產業淪為國際藥廠的殖民地，因為健保費裡的四分之一是藥品費用，這些錢至少有一半進了外國藥廠的口袋。

如果健康產業和金融產業能聯手做出創新，相信除了能讓台灣更健康，也會是產業發展的新機會。長期以來，國人對於健康的觀念都偏重在醫療，有了病痛才來處理，連全民健保也都只著重在治病而不是保健。如果能利用金融產業的資源，積極發展預防醫療的產品和服務，除了可以減少健保費用的支出，也能讓醫療體系減輕工作量，讓國內的醫藥產業有更多發展的能量。

三人談過之後，我更明白這兩位朋友為何會談得如此投機了，金融業因為健康產業有更大的市場，健康產業也會因為金融產業有更強大的能量。

（本專欄每周一刊登）

流感疫苗金融業
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