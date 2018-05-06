台開佛道書法展 佛濤寫讀貞觀政要

2018-05-06 19:42 中央社 台北6日電



台灣土地開發公司今天在「台開築空間」邀請國際大師佛濤舉辦首次來台書法個展，佛濤指著自己書寫的「讀貞觀政要」說，乾隆讀貞觀政要，絕不是吃喝玩樂的皇帝。

佛濤表示，書法是一種框架、是載體，把歷朝歷代的核心智會慧、感悟、心得，透過書法寫下來，直到今天依然讓我們感動，來自歷代賢能智者創造的財富。

他說，從乾隆讀貞觀政要可以得知，這位以少數民族統領中國多數民族的融合，建立了60年的盛世，這種繁榮和諧相當不容易，因為他牢牢守住唐太宗李世民一統天下，隨即創造貞觀之治的盛世的精髓。

佛濤指出，唐太宗擅於用人，任用的宰相房玄齡長於謀略、杜如晦勇於決斷，加上魏徵的直諫，所以乾隆皇帝讀貞觀政要，有60年的乾隆盛世也是努力所得。

他認為，覺悟的是佛，未覺悟的是人，人將來還是會覺悟成佛，只是有人覺悟的過程較快，有人覺悟的較慢；開心就是佛，是最實在的功德，可以讓別人也開心。

台開董事長邱復生指出，台開「築空間」做很多藝術提升的工作，讓藝術進入家裡、進入心靈，展前先去北京，聽了佛濤大師兩堂課，才驚覺一山又一山，仍須再往深山裡走，但值得看的東西還是看不完。

邱復生說，看書法不只看筆劃、字體好不好看，更能創造和諧的心境、工作環境。

國際知名建築師李祖原說，佛濤是自己的師父，今天發表對書法展的看法，就好像期中考一樣；書法是中華文化的精髓，人類表達從聲音到文字，東西文明有了分別，中文採象形文字，文字可以傳道，正是文以載道，道比較重要，文字只是載體；西方採拚音文字，有邏輯，所以發展科學。

李祖原表示，寫書法一定要開心，人開心寫出來的書法才能讓別人也開心。

台開指出，佛濤大師在國際上擁有極高的威望，曾於聯合國高層工作峰會擔綱過主講嘉賓，以及聯合國官員們的書法導師，中國美術館曾為他舉辦有史以來最大規模的個人漢字藝術展。佛濤是資深國學大家，其門人弟子英才輩出，涉及僧俗二界眾多領域。