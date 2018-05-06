親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／男孩用推車刮賓士車 車主：不索賠但這樣的行為不對

台開佛道書法展 佛濤寫讀貞觀政要

2018-05-06 19:42中央社 台北6日電

台灣土地開發公司今天在「台開築空間」邀請國際大師佛濤舉辦首次來台書法個展，佛濤指著自己書寫的「讀貞觀政要」說，乾隆讀貞觀政要，絕不是吃喝玩樂的皇帝。

佛濤表示，書法是一種框架、是載體，把歷朝歷代的核心智會慧、感悟、心得，透過書法寫下來，直到今天依然讓我們感動，來自歷代賢能智者創造的財富。

他說，從乾隆讀貞觀政要可以得知，這位以少數民族統領中國多數民族的融合，建立了60年的盛世，這種繁榮和諧相當不容易，因為他牢牢守住唐太宗李世民一統天下，隨即創造貞觀之治的盛世的精髓。

佛濤指出，唐太宗擅於用人，任用的宰相房玄齡長於謀略、杜如晦勇於決斷，加上魏徵的直諫，所以乾隆皇帝讀貞觀政要，有60年的乾隆盛世也是努力所得。

他認為，覺悟的是佛，未覺悟的是人，人將來還是會覺悟成佛，只是有人覺悟的過程較快，有人覺悟的較慢；開心就是佛，是最實在的功德，可以讓別人也開心。

台開董事長邱復生指出，台開「築空間」做很多藝術提升的工作，讓藝術進入家裡、進入心靈，展前先去北京，聽了佛濤大師兩堂課，才驚覺一山又一山，仍須再往深山裡走，但值得看的東西還是看不完。

邱復生說，看書法不只看筆劃、字體好不好看，更能創造和諧的心境、工作環境。

國際知名建築師李祖原說，佛濤是自己的師父，今天發表對書法展的看法，就好像期中考一樣；書法是中華文化的精髓，人類表達從聲音到文字，東西文明有了分別，中文採象形文字，文字可以傳道，正是文以載道，道比較重要，文字只是載體；西方採拚音文字，有邏輯，所以發展科學。

李祖原表示，寫書法一定要開心，人開心寫出來的書法才能讓別人也開心。

台開指出，佛濤大師在國際上擁有極高的威望，曾於聯合國高層工作峰會擔綱過主講嘉賓，以及聯合國官員們的書法導師，中國美術館曾為他舉辦有史以來最大規模的個人漢字藝術展。佛濤是資深國學大家，其門人弟子英才輩出，涉及僧俗二界眾多領域。

書法台開聯合國
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

水果變身高單價精品 要價不斐消費者仍趨之若鶩

2018-05-06 12:11

台鐵集集線與日本信濃鐵道 進行一日券票券互換

2018-05-06 11:52

每周一勢／Q1實質GDP年增3.04％

2018-05-06 01:20

傳統旅遊業者強打服務牌 力抗訂房網

2018-05-06 01:13

赴歐旅遊、自由行成趨勢 觀光博覽會業者搶商機

2018-05-06 01:13

智慧機械展周三登場 台廠秀智造升級成果

2018-05-06 00:33

車載系統升級 提升自駕安全

2018-05-06 00:24

商場布建信標 吸引人流金流

2018-05-06 00:24

精準空間定位 實現萬物互聯

2018-05-06 00:24

來台旅客 愛逛士林夜市

2018-05-06 00:01

台灣168／國際航線客運量占近七成

2018-05-06 00:01

財經觀點／多管行銷 讓台中花博炒熱觀光

2018-05-05 23:44

神腦總裁林保雍懷念母親 成立基金會表揚優秀護理師

2018-05-05 16:20

中科二林園區 招手機械產業

2018-05-05 01:33

台塑工會爭取調薪 喊3.88％起跳

2018-05-05 01:33

實價登錄2.0與資訊透明實務案例解析

2018-05-04 13:15

全台夾客瘋搶的小海螺 背後神秘女老闆

2018-05-04 09:57

小資、貴婦搶著要 她如何憑一片面膜讓中韓搶合作？

2018-05-03 10:52

價格來到甜蜜點 換屋時機來了！

2018-05-03 09:12

從社會變遷看台灣房地產大未來

2018-04-30 08:37
看更多

熱門文章

中韓面板龍頭傳結盟 台廠友達、群創首當其衝

2018-05-06 00:33

中韓面板大廠若合作 台太陽能LED血淚史恐重演

2018-05-06 00:31

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02

蔡總統遠眺風機：聲音會不會很大？

2018-05-05 23:40

投保住院醫療險 金管會：注意七大要點

2018-05-06 13:55

連維護費都不交 紙上公司變幽靈公司 OBU大減5萬戶

2018-05-05 22:09

Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

2018-05-06 15:06

電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

2018-05-06 15:03

OIU業績吹冷風 首季3公司掛蛋 還是靠陸客撐盤

2018-05-06 06:48

中韓面板龍頭結盟 恐衝擊台廠

2018-05-05 23:50

全台25大夜市貢獻國庫2.3億 逢甲夜市第一

2018-05-06 00:01

赴歐旅遊、自由行成趨勢 觀光博覽會業者搶商機

2018-05-06 01:13

一輩子需百萬醫療費 保險公司推終身理賠無上限

2018-05-06 11:28

蔡總統：5.5GW風電 2025年達陣

2018-05-06 01:10

洗錢防制清查 3成OBU帳戶被關掉

2018-05-05 23:23

防洗錢 西聯匯款6月15日起只剩京城銀服務

2018-05-05 23:29

服務遠道而來的新朋友 京城銀將繼續提供西聯匯款服務

2018-05-05 22:08

金價回檔 專家：可分批購入

2018-05-05 21:31

美徵鋼鋁關稅 我持續爭取豁免

2018-05-05 23:34

智慧機械展周三登場 台廠秀智造升級成果

2018-05-06 00:33

匯市最前線／台幣短線估走揚

2018-05-06 00:27

美鋼鋁稅 籲我釐清「含中成分」

2018-05-06 00:10

Google開發者大會 8日新品上秀

2018-05-06 01:05

國人持有高收益債比重大減14% 新興市場債倍增

2018-05-05 22:52

韓中合作 台面板廠搶高階及日系市場

2018-05-06 18:14

傳統旅遊業者強打服務牌 力抗訂房網

2018-05-06 01:13

近5年都市地價指數 6都僅台南市逐年漲

2018-05-06 14:52

市場不確定風險消彌 金價回檔幾乎回吐全數漲幅

2018-05-05 21:31

國人布局境外基金 至少有一半放債券

2018-05-05 22:52

源思科技守護企業 揪科App機密不外洩

2018-05-06 00:01

車載系統升級 提升自駕安全

2018-05-06 00:24

原能會：核二2號機再轉審查 還在等台電資料

2018-05-06 16:42

迎接電動車新生活 台電中油全面備戰

2018-05-06 15:07

上月出口7日公布 估增兩位數

2018-05-06 01:13

夜市開立發票業者 僅占三成

2018-05-06 00:01

影／「權民搶百萬」權證講座 朱成志：台股6月轉好

2018-05-05 21:06

致勝心法／創新就是解決消費者痛點

2018-05-06 00:01

水果變身高單價精品 要價不斐消費者仍趨之若鶩

2018-05-06 12:11

台鐵集集線與日本信濃鐵道 進行一日券票券互換

2018-05-06 11:52

精準空間定位 實現萬物互聯

2018-05-06 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top