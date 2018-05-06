迎接電動車新生活 台電中油全面備戰

2018-05-06 15:07 中央社 台北6日電



上午趕著到竹科開會的王先生，透過APP發現電動汽車電力不足，決定先開車上高速公路再到休息站充電，順便喝杯咖啡，下午2時開會不用車時還可把電先賣回去給台電，晚上再趁著電價便宜時充電。

以電動機車代步的家庭主婦林美，則是習慣到市場買菜前，會先到家附近便利商店更換充飽的電池，方便又快速。

你可以想像這樣的日子，電動車與電動機車全面走入生活已經開始倒數。行駛安靜、沒有引擎聲，又環保無污染的電動車及物聯網，正悄悄引領智慧生活新時代來臨。

然而，面對電動車取代燃油車的時程愈來愈近，以汽柴油販售為主要營業項目的中油首當其衝，若全台2169餘萬輛汽機車全數汰換為電動車，飆升的電力需求恐造成台電供電衝擊。

不過，威脅與衝擊都是轉型升級的動力，事實上，油電公司都準備好了。

隨著環保意識興起，法、德、英、荷蘭、挪威、印度等各國相繼宣布2020至2040間將全面禁售汽油車的時程表。

台灣也跟隨國際腳步不落人後，為對抗空污，行政院長賴清德去年12月宣布，將推動2035年新售機車、2040年新售汽車全面電動化，在此之前，將先於2030年達成公務車輛及公車全面電動化的目標。

「這是很大的衝擊」，台電配電處副處長許墩貴坦言，根據環保署統計，全台2017年總計有2169萬1050輛汽機車，如以電動車期程目標50%的普及率估算，一年電力系統總供電量恐怕要增加6%以上負載需求，等於要新蓋2至3個裝置容量160萬瓩的核二廠才夠支應，「這還不是全面汰換，但現在蓋電廠談何容易」。

他說，如果大量電動車輛在負載尖峰時段充電，就會減少供電餘裕，集中某區域或地點充電也會造成供電設備過載損壞，為解決可能造成的電網衝擊問題，台電已召開過多次會議，規劃協助基礎設施發展、配合推廣系統建置、建構可調度虛擬電廠等短中長期工作目標並滾動檢討，積極預作準備。

由於越來越多的電動車主傾向於在家或工作單位充電，許墩貴說，短期除持續引導車主利用時間電價方案在用電離峰充電外，台電今年4月23日也放寬大樓停車場充電柱用電申設規定，可採電表後增設充電線路及充電需求，以層為單位增設一戶用電戶等兩項便民措施，解決電動車充電與大樓公共用電同一電表的困擾。

為先因應2030年公務車輛及公車全面電動化的目標，台電也將主動訪查電動公車充電場域建置資訊，預先規劃所需電力，以免大量公車集中充電影響當地居民用電。

許墩貴指出，台電今年起也開始汰換公務車為電動車，預計2023年就可全數汰換完成，並規劃試辦自建充電站，希望先搜集相關數據，提供給政府及民間建置充電站參考。

許墩貴表示，如未來電動車輛充電站導入聚合商(Aggregator)營運模式，且搭配建置電能管理系統(EMS)後，在台電供電負載尖峰時，可鼓勵聚合商參與需量反應抑低用電，且充電站、換電站的待換電池及電動車的車載電池，就可集結起來當作大型電池儲能設備，在供電吃緊時引導電能回輸電網(V2G)，建構虛擬電廠(VPP)，達到「藏電於民」的願景，不過，要大力推動仍需政府政策與獎勵方案支持。

不僅是台電，面對電動車時代來臨，全台設有2000多座加油站的中油公司也感受到威脅，董事長戴謙上任後積極進行轉型，規劃加油站變身為「區域綠能中心」，作為未來電動汽機車快速充電及更換電池的電力來源外，5月21日也將與世界電池大廠TDK簽署合作備忘錄（MOU），盼能推出自家品牌的電動電池。

不僅加油站轉型，鎖定消費端的中油也跨足平價電動機車市場，將由中華汽車設計生產，中油負責銷售，未來會先在澎湖中油加油站開賣，後續再擴展至本島加油站據點，全面迎戰電動車時代。