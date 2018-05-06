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觀光博覽會 看見旅遊兩趨勢

2018-05-06 01:13經濟日報 記者韓化宇／台北報導

台北國際觀光博覽會第一天，就已湧入不少民眾。 本報系資料庫
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經濟日報提供
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台灣兩大旅展之一的「台北國際觀光博覽會」4日開跑，雄獅、可樂、東南、五福等各大旅遊品牌皆參展。值得注意的是，多名到場的董、總座有志一同認為，旅遊市場有兩大趨勢正在形成，其一是自由行成長速度超越團體旅遊；其二是各家旅行社在歐洲行程銷售上，將進入新的戰國時代。

台北國際觀光博覽會與「ITF台北國際旅展」並稱台灣兩大旅展之一，大型旅行社幾乎都會參展，前者在上半年登場，提供業者衝刺暑期旅遊行程銷售的舞台；後者年底舉辦，今年預計11月23日開跑，將聚焦春節旅遊行程銷售。

4日起跑的台北國際觀光博覽會為期四天，首日上午便湧現人潮，多家旅行社董、總座到場督軍，盼下半年業績衝出好彩頭；多名董、總座受訪時認為，自由行將持續高速成長，及歐洲旅遊行程將進入戰國時代，是正在形成的兩大趨勢。

五福旅遊董事長許順富指出，廉價航空興起，降低自由行花費，自由行成長速度已超越團體旅遊；自由行目的地除日、韓外，交通改善的泰國也吸引愈來愈多國人前往。

可樂旅遊總經理李季柏表示，台灣旅行社生態是「大者恆大」，團體旅遊成長幅度因自由行風氣日盛趨緩，台灣逾3,000家旅行社在不斷縮小的餅中互相分食，大旅行社因為有品牌與資源，可屹立不搖；小旅行社有固定熟客，也能支撐下去；中型旅行社夾在中間，定位尷尬，市占率被大旅行社瓜分而不斷流失。

至於團體旅遊趨勢，李季柏認為，歐洲將是下一波競爭主戰場，主因飛歐洲機票因航班增多下降，拉低了歐洲團費，提高民眾赴歐旅遊意願。

鳳凰旅遊總經理卞傑民指出，飛歐洲航班增多，機位取得容易，原本做短程線的旅行社會嘗試做長程線，競爭將變激烈。舉例來說，以往英國行程動輒4萬、5萬元，華航去年底新增直飛倫敦航線後，雄獅、可樂英國八日遊降到4萬元有找。據交通部觀光局統計，今年第1季國人赴歐洲人數達11.8萬人，年增率高達22%，成長幅度遠勝亞洲及美洲。

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