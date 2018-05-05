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傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

MLB／終於等到了 普荷斯3千安出爐史上第32人

叫它第一名！ 台中這家排隊名店平均每人消費1千元　

2018-05-05 11:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市七期是中部的消費重鎮，七期重劃區國家歌劇院對面、市政北二路上人氣店吳寶春麥方店平均每人消費1千元，居全國之冠，名店磁吸效應，三宅一生、日本最夯的蔦屋書店、泰國最紅的Woo Taiwan紛紛進駐七期開旗艦店，形成名人巷。

台中市金店面除了新光三越、大遠百等百貨公司單店收益在全國名列前茅外，國家歌劇院對面市政北二路上，除了T&R廣場一樓的人氣店吳寶春麥方店外，全數被國際精品旗艦店包辦，包括車商「Maserati 瑪莎拉蒂」、「Ferrari法拉利」、酒商「百富私藏台中店」、精品家具店「Poltrona Frau」、「亞力山卓」等。

近期開幕，包括橫跨2個大店面、地坪200多坪的「三宅一生」，以及T&R廣場2、3樓的日本蔦屋書店陸續開幕，泰國人氣店Woo Taiwan即將在本月進駐T&R廣場4樓。

住商不動產七期南屯店協理張光華指出，市政北二路沿街店面稀少，周圍店面行情不論是要租、還是要買，幾乎都是目前全台中最高的行情價位，最近受｢T&R廣場」吳寶春麵包店進駐影響，店面炙手可熱，目前週圍平均租金行情落在每坪3000到6000元之間。

興建T&R廣場的銳宇建設負責人李明潭說，台中市七期是中部的消費重鎮，在吳寶春麥方店、蔦屋書店等名店磁吸下，旗艦店一家家開，坪數超過150坪，滿足頂級消費者需求。

台中市七期排隊人氣店吳寶春麥方店，平均每人消費約1千元，居全國之冠。記者趙容萱／...
台中市七期排隊人氣店吳寶春麥方店，平均每人消費約1千元，居全國之冠。記者趙容萱／攝影
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台中市七期排隊人氣店吳寶春麥方店（右），隔壁即為剛開幕的全台最大的日本蔦屋書店旗...
台中市七期排隊人氣店吳寶春麥方店（右），隔壁即為剛開幕的全台最大的日本蔦屋書店旗艦店（左）。記者趙容萱／攝影
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台中市七期排隊人氣店吳寶春麥方店（右），隔壁即為剛開幕的全台最大的日本蔦屋書店旗...
台中市七期排隊人氣店吳寶春麥方店（右），隔壁即為剛開幕的全台最大的日本蔦屋書店旗艦店（左）。記者趙容萱／攝影
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吳寶春國家歌劇院蔦屋書店
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