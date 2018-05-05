叫它第一名！ 台中這家排隊名店平均每人消費1千元

2018-05-05 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市七期是中部的消費重鎮，七期重劃區國家歌劇院對面、市政北二路上人氣店吳寶春麥方店平均每人消費1千元，居全國之冠，名店磁吸效應，三宅一生、日本最夯的蔦屋書店、泰國最紅的Woo Taiwan紛紛進駐七期開旗艦店，形成名人巷。

台中市金店面除了新光三越、大遠百等百貨公司單店收益在全國名列前茅外，國家歌劇院對面市政北二路上，除了T&R廣場一樓的人氣店吳寶春麥方店外，全數被國際精品旗艦店包辦，包括車商「Maserati 瑪莎拉蒂」、「Ferrari法拉利」、酒商「百富私藏台中店」、精品家具店「Poltrona Frau」、「亞力山卓」等。

近期開幕，包括橫跨2個大店面、地坪200多坪的「三宅一生」，以及T&R廣場2、3樓的日本蔦屋書店陸續開幕，泰國人氣店Woo Taiwan即將在本月進駐T&R廣場4樓。

住商不動產七期南屯店協理張光華指出，市政北二路沿街店面稀少，周圍店面行情不論是要租、還是要買，幾乎都是目前全台中最高的行情價位，最近受｢T&R廣場」吳寶春麵包店進駐影響，店面炙手可熱，目前週圍平均租金行情落在每坪3000到6000元之間。