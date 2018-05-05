清查上市櫃獨董 中鋼：集團聘用大學教授程序完備

2018-05-05 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



針對金管會清查上市櫃公司獨董，中鋼表示，該集團各公司聘用大學教授為獨董，均獲學校同意，並有學術回饋金機制，程序完備、合乎規定。至於台船並與校方產學合作，互蒙其利。

中鋼表示，該公司目前聘用高雄大學金融管理系教授高蘭芬為獨董，在聘用前，即與校方簽約、取得同意；同時依據協議，給予校方學術回饋金，程序完備。

其次，中鋼旗下子公司中鋼構聘用的成功大學機械系所教授李驊登、義守大學會計學系助理教授李秀玲，以及中鴻聘用的中山大學企管系教授蔡憲唐也都獲校方同意，合乎規定。

裕隆與中華車的董事會中，也各有一位學者擔任獨立董事，但都有經過學校的同意證明。

台船指出，現在聘用的兩位獨董伏和中、劉德明分別是高雄應用科技大學和中山大學教授，同樣經校方許可；而該公司並與高科大合作設置「造船專班」，也和中山方面合作開設課程，藉此引進合適新血進入公司。

另外，台塑四寶昨（4）日收到金管會經網路系統傳來問卷，旗下各公司立即聯絡獨董，確認其身分是否為公私立大學專任教授，根據清查結果，目前尚無董事為大學專任教授情況，將在下周一金管會規定期限前完成回復。

台塑表示，旗下12名獨董多為退休官員、專業財會人士，很少是大學教授，即使是也是兼任；而為求謹慎起見，仍和獨董一一聯絡確認，確實很耗功夫，但基於主管機關要求，只能配合。

傳產業者說，一般傳產業不太容易請到國立大學教授做獨董，「早就被科技、金融、電信業者搶光了」，主要是他們被規定最多只能擔任四家上市公司獨董，特別是台、政大教授原本就不多，獨董酬勞也相對高，傳產一般搶不過科技、金融業者，且傳產業較實在，也不需借重其名氣來拉抬公司形象。