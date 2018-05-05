中科二林園區 招手機械產業

2018-05-05 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



台達將在中科設置「機器人研發總部」，科技部和中科管理局昨（4）日進一步再邀請台達電董事長海英俊參觀、考慮進駐中科四期二林園區，及早擘劃未來生產基地。

中科三期后里園區、及四期二林園區因環評爭議陸續獲得解決，待環評大會通過後，中科就會立即展開招商，而用水量相對較少的機械產業是主要招商標的。其中，中科三期用地所剩不多，因區位佳，大廠搶著要；而四期二林則位置較遠，但土地面積大，也有廠商願意進駐。台達與科技部昨日共同宣布在中科投資10億元，設置「機械人研發總部」，地點在中科台中園區。