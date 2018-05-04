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觸身球血淚史：合法暴力，值得嗎？

小英的手伸進教育部？ 從520就任總統第一天就開始

實價登錄2.0與資訊透明實務案例解析

2018-05-04 13:15聯合新聞網 理財周刊

國人熱中贈屋節稅，但實價登錄上路後，買屋贈與未必划算，未來子女要賣屋，不僅省下的...
國人熱中贈屋節稅，但實價登錄上路後，買屋贈與未必划算，未來子女要賣屋，不僅省下的稅得吐出來，可能還得加倍奉還。 圖／聯合報系資料照片
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