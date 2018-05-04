消保處查核三溫暖 不合格率逾九成

2018-05-04 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消保處今（4）日公布「國內三溫暖業消防、建管及衛生等項目查核結果」，其中位於桃園市的大番三溫暖，在公安申報、避難逃生設備、醫藥箱藥品過期和衛管證書過期，以及營業事項、應記載事項和履約保證機制…等查核部分，全數不符合規定，違規情形最為嚴重。

消保處近日針對北中南12家三溫暖業者進行聯合查核，查核結果僅有1家業者全部符合規定，其餘11家業者或有建築安全、消防安全、衛生安全、商業經營或定型化契約等項目未符合規定，違規率逾九成，目前消保處均已請主管機關轉知各地方政府要求業者改善，其中衛生安全及定型化契約部分業者均已改正完成。

其中，台中的宏華宮和台中的青業東京三溫暖二家業者，甚至還出現水質不乾淨的情形，以及桃園的帝濠三溫暖更出現室內消防栓設備和警報設備均不符合規定的狀況，也都被消保處特別點名。

此外，消保處還特別提醒消費者的是，在選擇三溫暖消費場所之際，除注意公共安全及衛生管理外，購買禮券時亦應留意業者是否已充分記載發行人資訊、禮券面額或使用項目、補發條款及履約保證機制等相關定型化契約應記載事項，以充分保障自身權益。