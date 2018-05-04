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房價失守5字頭 去年12月北市房產交易金額創新高

2018-05-04 10:09經濟日報 記者游智文╱即時報導

根據北市地政局統計實價資料，去年12月北市交易金額達325億元，創房地合一稅上路兩年以來新高，交易件數也回升到千件以上水準。

交易雖回升，房價仍未回穩。12月平均房價再度失守5字頭至一坪49.6萬元，大樓、公寓同步下跌，市中心大安信義中正區均價一坪下滑約2萬元，單月跌幅約3%最重。

根據地政局統計，北市在2016年1月房地合一稅上路後，交易量一落千丈，先前單月交易金額多在300億元以上，房地合一實施後，只剩100、200億元，一度還跌破百億元，去年10月首度站回300億大關達318億元，11月又降至258億元。

最新公布的12月，全市實價登錄交易件數共1,017件，雖然沒比去年10月多，但交易金額325億元，較11月增加25%，並寫下二年來新高。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，交易金額創新高，交易件數卻未同步新高，代表換屋族、高資產族開始進場，高總價物件成交增多，此一趨勢今年第一季更明顯，交易金額可望持續拉高。

就行政區觀察，去年12月以內湖區交易104億元最多，幾乎占了全市交易總金額三分之一，其次為中山區40億元、信義區34億元。交易最疲弱的仍是大同區，僅6.5億元，和總額最高的內湖區相比，相差近16倍。

統計顯示北市房價仍在起伏，11月單價站上50萬元，12月又跌回49萬元，較去年同期也呈下跌。其中，大安信義中正次分區，平均單價從一坪67萬元，下滑至65萬元，跌幅2.98%最重。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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