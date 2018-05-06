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把體香做成香水 嗅覺回憶打造無限商機

2018-05-06 12:15創新拿鐵

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你知道人的體味可以被做成香水，用味道讓你想起曾有的美好回憶嗎？本文讓你打破一般視覺主導的「睹物思人」刻板印象，告訴你嗅覺與記憶其實才有直接關係，並成就法國及台灣兩地新創企業的無限商機。

創新點：

將人的體味做成香水，並應用在記憶、擇偶、娛樂、形象及醫療用途

本文四大重點：

1.嗅覺，是喚起情感記憶最敏銳的感官。2.把親人身上的味道與回憶，用一瓶香水永久保存。3. 體味香水及獨特氣味，還能追求官感刺激、塑造形象。4. 預防失智症，可從活化患者的嗅覺神經開始。

1.嗅覺，是喚起情感記憶最敏銳的感官

媽媽身上香水的味道、與另一半在公園散步聞到的花香、家鄉海邊海風裡的鹹味….每段記憶，都有獨特的味道。有句話說：「睹物思人」，認為視覺是喚起人們記憶的源頭。但其實我們看過的事情在經過三個月後就會忘掉一半，而聞過的氣味卻有 65% 以上在經過一年以後仍然會記得。

而且嗅覺是人類「視聽味觸嗅」五種感覺中唯一不經過視丘（Thalamus，是身體感官訊號的第一站，能將資訊轉發到腦中相應的區域，就像總機一樣）傳遞，而直接將刺激傳到大腦中與情感與本能反應相關的腺體。所以嗅覺才是喚起人類情感記憶最直接及最敏銳的感官。

關於嗅覺喚起記憶的描寫，最有名的是法國文豪「馬塞爾·普魯斯特」（Marcel Proust）在其名作《追憶似水年華》（A la recherche du temps perdu，英文是In Search of Lost Time）中，描寫有一年冬天喝下午茶時把瑪德蓮 (Madeleine)蛋糕浸泡在茶水中吃，那香氣讓他回憶起童年時在「貢布雷」（Combray，法國的鄉間小鎮）生活的一段文字：

「我舀起一匙剛才浸過瑪德蓮的熱茶到唇邊，溫熱且摻著蛋糕碎屑的茶水一沾染我的上顎，我不禁渾身一顫，停下動作，專心一意感受那一刻在我的體內發生的絕妙變化。一種難以言喻的快感傳遍我的感官，回憶突然浮現腦海。….那蛋糕的滋味就像是我在貢布雷吃過的小瑪德蓮，當我去蕾歐尼姑媽的臥室向她請安時，她都會給我這種小蛋糕，而且會先放到她的茶裡沾浸一下。」

因此，記憶心理學以「普魯斯特現象」(Proust Phenomenon) 來代表喚起早年回憶的嗅覺能力，也稱為「瑪德蓮蛋糕效應」。而嗅覺和記憶之間緊密的關聯，也啟發一家法國香水公司研究出將死去親人留下來的氣味變成香水，讓家人可以永遠保存對摯愛親人的記憶。

1.嗅覺，是喚起情感記憶最敏銳的感官

媽媽身上香水的味道、與另一半在公園散步聞到的花香、家鄉海邊海風裡的鹹味….每段記憶，都有獨特的味道。有句話說：「睹物思人」，認為視覺是喚起人們記憶的源頭。但其實我們看過的事情在經過三個月後就會忘掉一半，而聞過的氣味卻有 65% 以上在經過一年以後仍然會記得。

而且嗅覺是人類「視聽味觸嗅」五種感覺中唯一不經過視丘（Thalamus，是身體感官訊號的第一站，能將資訊轉發到腦中相應的區域，就像總機一樣）傳遞，而直接將刺激傳到大腦中與情感與本能反應相關的腺體。所以嗅覺才是喚起人類情感記憶最直接及最敏銳的感官。

關於嗅覺喚起記憶的描寫，最有名的是法國文豪「馬塞爾·普魯斯特」（Marcel Proust）在其名作《追憶似水年華》（A la recherche du temps perdu，英文是In Search of Lost Time）中，描寫有一年冬天喝下午茶時把瑪德蓮 (Madeleine)蛋糕浸泡在茶水中吃，那香氣讓他回憶起童年時在「貢布雷」（Combray，法國的鄉間小鎮）生活的一段文字：

「我舀起一匙剛才浸過瑪德蓮的熱茶到唇邊，溫熱且摻著蛋糕碎屑的茶水一沾染我的上顎，我不禁渾身一顫，停下動作，專心一意感受那一刻在我的體內發生的絕妙變化。一種難以言喻的快感傳遍我的感官，回憶突然浮現腦海。….那蛋糕的滋味就像是我在貢布雷吃過的小瑪德蓮，當我去蕾歐尼姑媽的臥室向她請安時，她都會給我這種小蛋糕，而且會先放到她的茶裡沾浸一下。」

因此，記憶心理學以「普魯斯特現象」(Proust Phenomenon) 來代表喚起早年回憶的嗅覺能力，也稱為「瑪德蓮蛋糕效應」。而嗅覺和記憶之間緊密的關聯，也啟發一家法國香水公司研究出將死去親人留下來的氣味變成香水，讓家人可以永遠保存對摯愛親人的記憶。

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