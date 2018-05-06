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水果變身高單價精品 要價不斐消費者仍趨之若鶩

2018-05-06 12:11創新拿鐵

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你相信嗎？一根要價 179 元的香蕉，為什麼讓消費者為之瘋狂？ 農業常被視為沒落產業。但日本各城市的特有農產品儘管價格高昂，依然受廣大消費者青睞。其祕訣就在「品牌精品化」，讓任何產品都有機會能成為大眾趨之若鶩的奢侈品。

要達到「品牌精品化」就要讓產品變成「最高級」而非「比較級」。這可以透過創造與眾不同的特點、限量發行與成為競品中之最等，以高品質商品紮穩馬步，再透過行銷與媒體的發酵，就連日常所需的「米飯」與「香蕉」，都能成為糧食中的高級精品！

創新點：

日本農業透過品牌精品化，讓農產品儘管身價不斐，仍一上架就被消費者秒殺。

本文三大重點：

1.獨步全球技術、破金氏世界紀錄的米，樹立「米王」地位。2.經歷冷凍栽培技術，能吃的香蕉皮有更多營養。3.用科技栽培，讓每顆草莓如寶石般閃耀！靠多元產品進軍國際。

1.獨步全球技術、破金氏世界紀錄的米，樹立「米王」地位

東洋大米株式會社於1961 年成立於日本和歌山，起初專門生產米類相關機器，同時也是金芽米獨家生產商。生於二戰時代的雜賀慶二社長，歷經物質匱乏的生活，不浪費天然資源的想法便深深耕植於小雜賀的心中。長大後為了實現想法，公司做的每一件事都以不浪費資源為目標。為了避免洗米浪費「水資源」與米的「營養成分」，因此他研發了免洗米（Musenmai）與高營養金芽米。

除了對自然資源的尊重，從小體弱多病的雜賀社長相信，良好的飲食習慣是健康的基礎；又因日本加入TTP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議）入口了大量低價外國米，影響日本國內米農經濟。讓他希望能用日本人每日所需的米，守護日本稻田、農夫與健康。

為了完整保留米的營養，同時擁有最佳口感，在雜賀的不斷精益求精結果下產出了「世界最高米」。東洋 大米株式會社以每公斤 1900 日圓的價格購入 5 款高於市價 8 倍的糙米原料，再經精米（打磨糙米）、熟成、混米三步驟，最終產出口感優於一般市售米的「世界最高米」。這款米每 840 公克就要價 10,800 日圓，約為台幣 3000 元。

「世界最高米」雖然是經過打磨的糙米，但是，它和一般白米不一樣的地方，是它在打磨的過程中保留了一般會被磨去的糊粉層（Aleurone Layer，位於白米和米糠之間的細胞層）。而糊粉層含有豐富的纖維、蛋白質、維生素B、礦物質等營養成份，對人體非常有益。因此，「世界最高米」除了口感，營養價值也非常的高。

做出量少質精的「世界最高米」後，東洋大米株式會社向金氏世界紀錄挑戰申請「世界最貴的米」，並成功在 2016 年 7 月 11 日得到金氏世界紀錄認證，產生話題性的同時也大幅增加品牌價值。不僅能在國內外各大媒體看到「世界最高米」相關報導，公司和雜賀社長也因此成為日本電視節目的新寵兒。

售價世界最貴的「世界最高米」因產量不多，又湧入大量訂單，2017 年份的「世界最高米」在該年的 8 月 19 日便已被搶購一空。日本人口高齡化嚴重，醫療支出年年攀升。雖然東洋大米株式會社出產的金芽米價格高昂，雜賀希望消費者能夠改變用錢觀念，將錢花在「吃得更健康」，日後就不需要付那麼高昂的醫療費用。

要讓消費者願意為如此高價的米買單，則需先教育大眾。讓顧客明白一分錢一分貨，並證明自身產品營養價值，在不斷提高質量的同時也兼顧環保，落實企業社會責任。

東洋大米株式會社透過廣告文宣、實驗報導不斷宣揚金芽米，高營養價值，加上電視節目專訪的高曝光與金氏世界紀錄的加持，讓這家已有57年歷史的日本本土企業不僅在日本發光，也成功躍上國際舞台，專賣店橫跨歐美亞各國，光是台灣便能在7個地方購買到金芽米！

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金氏世界紀錄香蕉農業

創新拿鐵

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