創業之星人氣王 你來決定

2018-05-04 04:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳駿逸 ／台北報導



經濟日報創業之星選秀將於11日舉行決選，從11家進入決選的公司中選出三名優勝。圖為日前複賽時現場情形。 報系資料照 分享 facebook

由經濟日報主辦的第二屆「創業之星選秀大賽」將在5月11日舉行決選，將從11家進入決選的公司中選出三名優勝，並由現場觀眾選出最佳人氣王。

5月11日下午1時於台大醫院國際會議中心R201舉行的決選，不僅各參賽團隊將發表成果，也歡迎有志創業者可到場觀摩其他新創團隊的成果，請上活動官網報名。詳情請查詢：http://edn.udn.com/ACT/2018/innovation/ceremony.html。

為激發台灣經濟新動能，本報主辦「創業之星選秀大賽」，由日月光文教基金會、開發金控、華南銀行、創投公會、天使投資協會、創業家私人董事會、未來產房（Futureward）、藍濤亞洲共同協辦。

您只管創業，故事我們來說！「創業之星選秀大賽」鎖定五大類別：1、智慧裝置；2、物聯網（含雲端、大數據應用）；3、金融科技（FinTech）；4、生技、醫療；5、綠能、環保。各類別都吸引國內不少創業團隊角逐。這項活動獲得創業團隊回響熱烈，報名總數多達103件。

經過評審書面審查選出40家中，五位評審並在4月12日的複選參賽者中，根據專業特色、經營能力、事業展望與表達力，綜合評選出最具潛力的11家公司進入決選，這11家企業分別為：立普思、悠勢科技、恩平方財經公司、貝克生醫、台灣骨王生技、唯醫生技、台灣氣凝膠、台灣愛淨節能科技、展綠科技、極現科技、德欣綠能。

經濟日報從去年開始主辦「創業之星選秀大賽」，今年是第二屆，本項活動意在洞悉產業趨勢、瞄準潛力新星，從國內的創業公司中，發掘出最具潛力、最有前瞻性的產業新秀。