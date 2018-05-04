智慧經營／李鎮宇 從生活找投資趨勢

台新投顧總經理李鎮宇認為，不論是從法人還是散戶的角度來看，投資的目的就是為了要獲取報酬，投資標的可從日常生活中仔細觀察市場趨勢，從中找尋機會。若恰好這個投資機會符合長線趨勢就更棒了，若產業的長期趨勢正確，便可透過長線保護短線，確保未來穩定的收益。

長線保護短線

李鎮宇說，就產業趨勢而言，可分享兩個值得長期投資的方向，包括老年化的趨勢與新電子商務的未來，首先是社會加速老化趨勢中的銀髮商機。

根據國發會研究指出，台灣社會預計2018年將邁入「高齡社會」（65歲以上老年人口占總人口14%，突破340萬），2025年更近一步達到「超高齡社會」的標準（占比達20%，每五人就有一人為老年人口）。

法國從「高齡化社會」進到「高齡社會」花了115年、美國大約花了73年，然1993年才進入「高齡化社會」的台灣，卻只花了25年就進入「高齡社會」，且再過幾年就會邁入「超高齡社會」，速度之快令人咋舌。

李鎮宇表示，從上述的數據可以探究出一些事實，例如未來紙尿布的使用大宗將不會是嬰兒。

目前全球許多國家正逐步進入成人紙尿布銷售量多過嬰兒紙尿布的時代，然高齡化問題嚴重的日本，其實早在2014年，前者銷售量就已超過後者，目前甚至已達後者的1.5倍之多，且成人紙尿布整體市場正以年增率5%的速度逐步增長當中。

銀髮商機浮現

在可見的未來，長照體系的硬體供給速度遠慢過老齡、失能人口的增速，長照人力、機構的缺口，將會快速浮現。

在台灣社會結構急速老化過程中，鎖定老年人口為消費目標族群的健康照護型藥局，將具長期競爭優勢，此外，藥局同時也是民眾購買維他命、膳食補充品及傳統保健食品的重要渠道。

根據調查，保健食品在台灣的年銷售額達到1,000億元上下，約占整體銷售額的三成，每年成長率穩定增加2%至3%，隨著60歲以上人口急速增長，預防保健的需求勢必持續增加，長線銀髮商機具想像空間。

另外，根據統計，40~60歲的女性為美容、美妝及SPA保養產品的主力消費族群，顯示在可見的未來，逆齡抗老的商機將不會被老齡或少子化所影響。

看好電子商務

李鎮宇指出，電子零售商務則是另一個長期趨勢所在，根據市調機構eMarketer指出，2017年全球零售電子商務銷售額可達2.35兆美元，至2020年仍可維持每年20%以上成長，長期全球總零售銷售額占比由目前的10%上看至15%。

亞太地區是全球最大的電子零售商務銷售市場，光是中國大陸就占據全球市場47%，其中在美國上市的阿里巴巴與騰訊持股20%的京東集團便占據了中國九成市場。

另外，大陸官方近期再次鬆綁股指期貨，包括調低交易保證金和手續費，降低投資者避險成本，市場認為此次調整反映監管層對市場走穩的信心，有助吸引長線資金入市。

若想長期投資中國大陸電子零售商務市場，建議可透過相關ETF進行投資，其中包含台新SCI中國、富邦上証、國泰中國A50等指數，能有效掌握中國未來的趨勢。