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MLB／水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

高績效企業／把創新當成DNA

2018-05-04 03:14經濟日報 顏長川

政治經濟學家熊彼德提出「不創新，即死亡」的呼聲之後，幾乎所有的個人和企業都奉「創新」為圭臬；個人甚至將創新內化為DNA，外顯為態度；企業則鼓勵內部創業，甚至分拆（Spin off）成子公司；現在趨勢是建立「三創平台」（創新、創客、創業）以鼓勵創客新創微企業，也喊出「不創新，別新創」。

翟本喬是台大數學系出身，美國紐約大學電腦科學系博士。曾任職於貝爾實驗室、Google、台達電子等公司；大二時就規劃出台灣第一套電腦交通號誌控制系統、在Google改良伺服器的電源架構以節能減碳、在台達電子創立雲端技術中心等；他於2013年創設和沛科技繼續耕耘台灣的雲端技術成為先鋒和翹楚。他認為能突破各種有形無形的框框，大膽大破大立才是正確的創新態度。

他是這麼想的：

一、創新是一種DNA。創新可說是人人具備的一種天賦，甚至還可以遺傳給下一代，只是有些人懶得去發掘而已；創新是可以學習的，即使那些自認為不會創新的人也可學得來。

二、創新是一種態度。態度作為一種心理現象，既是人們的內在體驗，又包括人們的行為傾向。態度主要是通過人們的言論、表情和行為來反映出贊成或反對，接受或拒絕；個人會「勇於不同、敢於突破」；企業則認定「改變才有機會、創新才能永續」。

三、創新不是一種制度。制度是帶有目的、價值判斷的建構物，用規範去影響建制內人們的行為。制度建構初期，讓大家有一套共同遵循的典章，可增進工作效率，但發展過程中需經常打破重練，否則最後會僵化成為創新的天敵。第一線的服務人員絕對不要用「我們都是這樣規定的」去回答客戶。

《創新是一種態度》於2015年6月發行，內容主以個人的人生經驗和世界上的許多例子，來說明「創新」是什麼東西？也分享受困於重重束縛的一般人，要「思考」如何脫困的方法？創新可以漸進、可以跳躍、也可以破壞，但思考不能停止；下列三個有關創新的觀念是必須要掌握的：

首先，要「透視問題」。愛因斯坦在1小時的解題時限中，會花59分鐘去透視並界定真正的問題；台塑集團創辦人王永慶會打破砂鍋問到底，找出問題的根源。豐田汽車則會針對問題核心連五問，答案就呼之欲出了。高明的醫生會找到病源，而不是解決症狀。

其次，能「敢於突破」。有形的框框如──各種作業標準和制度、外在環境和現實限制，不察上下文等；無形的框框如──習慣、直覺、假設、觀念、潛規則等；如果只從小框框跳到大框框並無濟於事；必須敢於突破才能成為沒有框架的員工。

第三，直接「超越別人」。真正的創新是勇敢選擇沒有別人能做的事。光有點子不夠，還要有做出成果的能力。效法別人，最多只能做到和別人一樣，所以不要想如何趕上別人，而是要直接超越別人！

創新可從產品、組織、技術、服務、市場、作業流程和商業模式等方面著手，還要注意在導入、成長、成熟和衰退等時期引進，不同時期引進不同創新；美國人說：「規則是定來被打破的」，翟本喬說：「打破常規，另立典範」；創新根本就是一種DNA。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）

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